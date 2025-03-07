Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах

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Актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, ее тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе. Как пишет портал TMZ, тревогу забили родственники артистки, когда та перестала выходить на связь.
Дочь и бывший муж знаменитости попросили не беспокоить их и дать пережить утрату. Все произошло в минувшую среду, 5 марта.
Бах родилась в Оклахоме в семье модели. Будущую карьеру Памела начала строить еще будучи в подростковом возрасте. Снималась в кино с 1973 года. Известна по таким проектам как: «Рыцарь дорог»; «Особняк крови»; «Каскадеры»; «Молодые и дерзкие»; «Чирс»; «Сирены».
Ранее стало известно, сколько дней пролежал мертвым актер Джин Хэкмен.
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Бах родилась в Оклахоме в семье модели. Будущую карьеру Памела начала строить еще будучи в подростковом возрасте. Снималась в кино с 1973 года. Известна по таким проектам как: «Рыцарь дорог»; «Особняк крови»; «Каскадеры»; «Молодые и дерзкие»; «Чирс»; «Сирены».
Ранее стало известно, сколько дней пролежал мертвым актер Джин Хэкмен.
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Никита Кротов