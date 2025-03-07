Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах

Андрей Матус, который помогал перевозить вещи Алле Пугачевой и Максиму Галкину* из РФ в Израиль, сообщил, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 млн рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.