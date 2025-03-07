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Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, ее тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе. Как пишет портал TMZ, тревогу забили родственники артистки, когда та перестала выходить на связь.
Дочь и бывший муж знаменитости попросили не беспокоить их и дать пережить утрату. Все произошло в минувшую среду, 5 марта.

Бах родилась в Оклахоме в семье модели. Будущую карьеру Памела начала строить еще будучи в подростковом возрасте. Снималась в кино с 1973 года. Известна по таким проектам как: «Рыцарь дорог»; «Особняк крови»; «Каскадеры»; «Молодые и дерзкие»; «Чирс»; «Сирены».

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Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева
07 марта 2025, 11:11

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров».
Как сейчас складывается жизнь Ирины Медведевой и зачем она переехала жить в Европу, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.

«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой трудились на заводе "Белшина"», — делилась актриса в одном из интервью.

После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.

Карьера


Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.

Ирина Медведева (Фото: кадр из выпуска «6 кадров»)

«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — говорила Медведева.

Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.

Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Личная жизнь


В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.

«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — вспоминала актриса.

Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.

Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.

«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по семь, потом делают предложение, а женятся еще через два года. Ну или до этого расстаются. Но в самом начале нашего знакомства я сказала Гийому, что я девушка серьезная, не завожу легких, ни к чему не обязывающих отношений. Еще у нас как-то зашел разговор про детей… Гийом очень хотел детей. А я убеждена, что дети должны рождаться в полноценной семье: сначала люди вступают в брак, а потом уже появляются дети», — признавалась артистка.

Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.

По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.

«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала она в одном из интервью.

Чем сейчас занимается Ирина Медведева


Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.

«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты, я день и ночь работаю», — отмечала Медведева.

Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».

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«Иногда я как компьютер»: Воробьев о последствиях инсульта, которые не победил
Воробьев после инсульта страдает от бессонницы
07 марта 2025, 11:00

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Алексей Воробьев после инсульта страдает от бессонницы, а иногда и вовсе ощущает себя «компьютером». Об этом исполнитель «Сумасшедшей» рассказал изданию «Страсти».
«Иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу. Я научился с этим жить, и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Но работать и жить «в полноги» я не хочу и не умею. Потому нагружаю себя до такой степени, чтобы и тело, и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет», — прокомментировал он.

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«Такая физиология»: Агата Муцениеце раскрыла свой главный недостаток лица
Актриса Агата Муцениеце заявила, что не стесняется своего красного носа
07 марта 2025, 10:43

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее нос краснеет сразу, как становится хоть чуть-чуть холодно, однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности.
«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение – близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать? Хожу с красным носом», — рассказала поклонникам Муцениеце.

Однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности и даже считает свой красный нос очень обаятельным.

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Младшая сестра Бузовой Анна оправдалась за отсутствие детей
07 марта 2025, 09:07

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна, которой уже 36 лет, постоянно вынуждена оправдываться перед подписчиками за отсутствие детей. Она не скрывает, что мечтает о малышах, однако считает, что всему свое время.
Фанаты регулярно задают Анне вопросы о детях и сетуют, что в ее возрасте уже давно пора бы обзавестись потомством.

Напомним, женщина живет с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако официально они не расписаны.

По словам Анны Бузовой, планирование беременности — дело неблагодарное. Она считает, что нужно наслаждаться сегодняшним днем.

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни. А вот какие подарки нам преподнесет судьба — одному Богу известно. Но мы их все с радостью и благодарностью примем», — ответила подписчикам младшая Бузова.

Ольга Бузова также не скрывает, что хочет родить. Однако для этого ей сначала нужно найти достойного спутника мужчину.


Известно, что сестры после нескольких неприятных ссор перестали общаться. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.

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Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу
Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей
07 марта 2025, 08:41

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Андрей Матус, который помогал перевозить вещи Алле Пугачевой и Максиму Галкину* из РФ в Израиль, сообщил, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 млн рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
По его словам, в декларации были указаны 49 оригиналов и 28 копий работ известных художников. Матус поделился, что стоимость картин варьировалась от 700 до 600 тыс евро. Он отметил, что Галкин* приобретал эти работы на европейских аукционах.

Звездные супруги даже получили разрешение на перевозку драгоценных вещей от Минкульта, но посылка застряла в Шереметьево, так как в ней оказались и незадекларированные ​предметы.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
**Запрещен в РФ
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