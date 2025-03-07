«Иногда я как компьютер»: Воробьев о последствиях инсульта, которые не победил

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Алексей Воробьев после инсульта страдает от бессонницы, а иногда и вовсе ощущает себя «компьютером». Об этом исполнитель «Сумасшедшей» рассказал изданию «Страсти».
«Иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу. Я научился с этим жить, и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Но работать и жить «в полноги» я не хочу и не умею. Потому нагружаю себя до такой степени, чтобы и тело, и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет», — прокомментировал он.
Возвращаясь к бессоннице, мужчина способен заснуть только лишь, когда сильно измотан во всех смыслах: физически и эмоционально.
Воробьев ненавидит чувство и не допускает мысль о том, что инсульт ослабил его. Более того, он не принимает этого в других людях.
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