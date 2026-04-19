Образы и фонограмма: выступление Мадонны и Сабрины Карпентер «раскололо» публику
Мадонна вернулась на сцену фестиваля Coachella спустя 20 лет, однако её выступление вызвало неоднозначную реакцию публики. Ради камбэка артистка выбрала винтажный образ — сапоги и корсет, в которых когда-то выступала на Грэмми. Об этом сообщает Super.
Несмотря на эффектное возвращение, многие пользователи сети раскритиковали 67-летнюю звезду, посчитав её выступление неудачным. Основные претензии касались внешнего вида и общей подачи номера.
Под волну критики также попала Сабрина Карпентер, которая пригласила Мадонну в качестве специального гостя своего шоу. Комментаторы обратили внимание на откровенные сценические костюмы и предположили, что во время выступления активно использовалась фонограмма.
Тем не менее, часть аудитории поддержала артисток, отметив, что их образы и перформанс соответствуют духу фестиваля и сценическому формату.
