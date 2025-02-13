«Продалась с удовольствием»: Роза Сябитова рассказала о романе с женатым бизнесменом

Роза Сябитова уже тридцать лет сводит людей, а вот о её личной жизни известно немного. К тому же, как показывает опыт, конкретики от свахи не дождёшься. В свежем интервью MK.RU она просто сказала, что у неё всё хорошо, и добавила, что в её возрасте рядом должен быть человек, который разделит «радость бытия».