«Продалась с удовольствием»: Роза Сябитова рассказала о романе с женатым бизнесменом

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Роза Сябитова уже тридцать лет сводит людей, а вот о её личной жизни известно немного. К тому же, как показывает опыт, конкретики от свахи не дождёшься. В свежем интервью MK.RU она просто сказала, что у неё всё хорошо, и добавила, что в её возрасте рядом должен быть человек, который разделит «радость бытия».
Также Сябитова отметила, что ей не нужен «мужчина на каждый день», а также не нужны сопутствующие этому проблемы. Сейчас всё её внимание сосредоточено на внучке, а отношения разрывали бы её и постоянно ставили перед выбором. Что же касается физиологических потребностей, то Роза считает, что для их удовлетворения не нужно жить вместе. Главное – не уводить чужих мужей.
К слову, такой опыт у Сябитовой был.
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К слову, такой опыт у Сябитовой был.
«Он меня купил. И я с большим удовольствием продалась за его благосостояние. <...> Сначала он отвёл меня в магазин, купил шубу, детям – дублёнки. А ещё, помимо одежды, купил им вкусняшек всяких… Стал продукты приносить. <...> Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!», – откровенно рассказала сваха.Роза заявила, что супруга этого мужчины была не её проблемой. Она прекрасно понимала, что может в любой момент разонравиться ему. Так и вышло. Роза пыталась «получить отступные», но не получилось, поскольку те, кто «крышевал» подпольного бизнесмена, связались с ней и «всё объяснили». Это был урок, который Сябитова усвоила на всю жизнь.
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Анастасия Чинкова