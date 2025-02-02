«У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали»: Сябитова рассказала, почему скрывает личную жизнь от сына и дочери

Роза Сябитова (фото: соцсети)
Роза Сябитова призналась, что отказалась от брака ради детей. У неё были отношения с мужчинами, но она хотела уберечь сына и дочь от травм, связанных со сменами отчимов.
На протяжении многих лет телеведущая помогает найти вторую половинку людям, обратившимся за помощью в программу «Давай поженимся». Теперь сваха всё чаще стала появляться на женских подкастах, где отвечает на вопросы о романтических отношениях.
Сябитова была замужем два раза. Первый её супруг умер в 1990-х от инфаркта, а второй пришёл на «Давай поженимся» в качестве участника. Там они познакомились и вскоре поженились, однако брак продлился всего три года. Несмотря на это, телеведущая никогда не страдала от недостатка внимания от мужчин. Она утверждает, что после двух браков не решалась заключать новый, чтобы не травмировать детей.
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Сябитова была замужем два раза. Первый её супруг умер в 1990-х от инфаркта, а второй пришёл на «Давай поженимся» в качестве участника. Там они познакомились и вскоре поженились, однако брак продлился всего три года. Несмотря на это, телеведущая никогда не страдала от недостатка внимания от мужчин. Она утверждает, что после двух браков не решалась заключать новый, чтобы не травмировать детей.
«Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Да, я не выходила замуж, и делала это сознательно, нисколько об этом не пожалела и не жалею. У меня были мужчины, но дети никогда про них не знали, чтобы не нарушать их психику», – рассказала 62-летняя Сябитова в интервью на YouTube-канале Евы Снежинской.Читайте также:
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Анастасия Чинкова