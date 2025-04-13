«Обрела ощущение дома»: звезда «Тихой заставы» нашла идеального мужа

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*/ninosha13)
Два месяца назад СМИ писали о том, что звезда «Тихой заставы» Нино Нинидзе собирается замуж за бывшего моряка Михаила Кремера. Теперь артистка подтвердила официальную помолвку, заявив о своей любви избраннику в соцсетях.
«Рядом с тобой я обрела ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость. С днем рождения, Миша», — заявила Нинидзе.
Что касается ее экс-бойфренда актера Максима Виторгана, у него сейчас сложный жизненный этап — мужчина восстанавливается после оперативного вмешательства. Виторган-младший заново учился ходьбе, а недавно продолжил театральные выступления после перерыва. Кроме того, Нинидзе была женой Кирилла Плетнева, родив ему сына Александра. Пара развелась в 2019 году.
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Никита Кротов