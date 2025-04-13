«Проверили со всех сторон»: Гуф с сестрой ушел с шоу «Cокровища императора»

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) потерпел поражение с сестрой Ольгой в новом выпуске шоу «Cокровища императора». Участники стреляли из рогатки по мишеням, затем перевоплощались в героев басни Ивана Крылова «Свинья под дубом», исполняя ее на китайском. Еще одним ударом для исполнителя стал комплимент от юмориста Михаила Галустяна о том, что Гуф — хороший отец. Дети Долматова живут с его бывшими пассиями Айзой и Юлией Королевой.
«Если я тебя обидел — прости. Но я не обязан знать про твою семейную жизнь. Я только знаю, что ты разводился», — сказал Галустян.В последнем испытании предстояло сделать выбор миссии: Вода или Воздух. Первая предполагала выбирание воды из бочки руками, а вторая — повторение движений палками. После всего знаменитости должны были подняться по лестнице, запомнив барельефы и уговорить туристов встать в эти позы. Ольга Долматова пожаловалась на непреодолимость многих вещей.
«Я покидаю эту страну с огромным спектром эмоций. Очень жаль, что мы не прошли хотя бы до четвертого забега. Меня здесь проверили со всех сторон и в физическом, и в моральном плане», — добавил Гуф.Читайте также:
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