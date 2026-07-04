«Обрести место»: ANNA ASTI откровенно объяснила покупку целой деревни
Певица ANNA ASTI объяснила, почему выбрала деревню вместо городской квартиры
Певица ANNA ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказала, зачем приобрела деревню.
В разговоре с Super артистка пояснила, что искала пространство, где можно укрыться от посторонних глаз и остаться в покое.
«Ощущение — обрести какое-нибудь место, знаете, в котором меня никто не будет видеть, никто не будет трогать, и я поживу как у бабушки в гостях. К сожалению, ни одна из моих бабушек сейчас не со мной... И я очень хотела почувствовать эту атмосферу — даже не бабушкиного, а прабабушкиного дома», — поделилась Анна.Певица даже вспомнила детские каникулы у прабабушки в старом домике-мазанке. Дзюба отметила, что прабабушка готовила кисель в печи и заваривала чай. Певица назвала те моменты невероятно тёплыми и душевными.