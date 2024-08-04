«Половой акт у Кремля»: в чем Поплавская обвинила Асмус и как разврат в кино разрушил ее семью

Фото: РИА Новости/Александр Уткин
Российская актриса Яна Поплавская с критикой обрушилась на коллегу по сцене Кристину Асмус. Недовольна артистка и подходом к работе Олега Меньшикова, являющегося художественным руководителем театра им. Ермоловой. В чем Поплавская обвинила артистов и за что раскритиковала Минкульт расскажет редакция «Радио 1».
Поплавская обвинила Асмус в разврате
Яну Поплавскую возмутили два спектакля в театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является народный артист России Олег Меньшиков. В обеих постановках участвовала актриса Кристина Асмус. Поплавская высказала недовольство тем, что оба спектакля предусматривают имитацию полового акта и упрекнула руководство театра в демонстрации разврата.
«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание на еще один яркий спектакль в театре Ермоловой „Неидеальный Че“, посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся „детородный орган“ с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — заявила Поплавская в своем телеграм-канале.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Поплавская рассказала о реакции министра культуры
Поплавская заявила, что министр культуры Ольга Любимова открещивается от разбирательства, объяснив свою позицию тем, что театр находится в ведении департамента культуры Москвы.
«Разврат на сцене будет продолжаться. Невозможно смотреть на это молча. Мы кричим, но в ответ только снисходительная улыбка министра», — негодует актриса.
Реакция россиян
Большинство россиян поддержали актрису в социальных сетях, отметив, что подобные спектакли следует ставить только в частных театрах.
«Я не ханжа, но я искренне не понял, зачем в спектакле сцена близости? Асмус ее так играет, кстати, что ей позавидовали бы величайшие актрисы современного жанра»;
«Когда начинается сцена с Асмус, то зрители краснеют, им неловко становится. Я сразу вспомнил, как после скандального фильма „Текст“ Асмус рыдала и говорила, что теперь режиссеры видят в ней только актрису таких ролей. Неудивительно», — негодуют пользователи Сети.
Причины развода Асмус и Харламова
Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись в 2020-м году после семи лет брака. Супруги разошлись мирно, поблагодарив друг друга за годы совместной жизни. Причину развода пара разглашать не стала, однако поклонники артистов уверены, что разлад в семье начался после участия Асмус в картине «Текст», где она снялась в откровенной сцене.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Примечательно, что это не единственная роль Асмус в подобном жанре. В драме «Китобой» актриса предстала в роли вебкам-модели, соблазняющей подростка с Чукотки.
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