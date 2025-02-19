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«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук

Поклонники Марины Африкантовой злорадствуют из-за развода Ирины Пинчук с мужем
Марина Африкантова и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @marina_afrika)

Марина Африкантова и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @marina_afrika)

Минувшей ночью звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила в соцсети, что разводится с мужем Араем Чобаняном, узнав о его изменах. Новость произвела фурор среди фанатов и антифанатов пары.
Так, находясь в истерике, Пинчук посреди ночи сообщила подписчикам, что разводится с супругом, с которым вместе растит двух сыновей. Оказалось, что муж девушки изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша.

Скрывать причину краха своего брака Ирина не стала и выложила поклонникам все подробности.

Напомним, пару лет назад в подобную ситуацию попала другая звезда знаменитой телестройки – Марина Африкантова. Тогда она узнала об изменах супруга Романа Капаклы с его нынешней возлюбленной Татьяной Мусульбес. Оказалось, что все общие друзья давно знали о тайной связи Романа, но Марине ничего не говорили, а после их развода приняли сторону Капаклы и Мусульбес.

Теперь же фанаты Африкантовой ликуют. С самого утра подписчики атакуют соцсети девушки, они пишут, что «справедливость наконец восторжествовала» и даже предлагают ей устроить праздник по этому поводу.

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*Запрещен в РФ.
#праздник
#соцсети
#рф
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Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу
19 февраля 2025, 19:16

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) прокомментировала решение оставить детей с бывшим супругом, бизнесменом Игорем Сивовым в Дубае.
Артистка отметила, что всегда воспитывала сына и дочь так, чтобы они могли спокойно обходиться без неё, то есть приучала их к самостоятельности.

«Мои дети привыкли к такой самодостаточности. Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга», – отметила Нюша.
Певица добавила, что её дети абсолютно спокойны, поскольку знают, что мама периодически летает на гастроли, много работает, а потом снова приезжает – и так по кругу.

«Это такая жизнь у нас», – в заключение добавила Шурочкина.
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#развод
#мама
#семья
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«Живёт в обличье предателя»: Юлия Чичерина жёстко ответила на оскорбления Лёвы Би-2
19 февраля 2025, 19:04

Юлия Чичерина (фото: Telegram @julia_chicherina)

Певица Юлия Чичерина ответила на оскорбления со стороны солиста группы «Би-2» Егора Бортника*, более известного как Лёва Би-2. Она заявила, что артист «живёт в обличье предателя».
Напомним, что после отъезда из России Лёва неоднократно негативно высказывался в адрес Чичериной, с которой раньше неоднократно работал вместе. Артистка никогда не отвечала на его нападки, но сегодня всё-таки решила прокомментировать его высказывания.

По словам Чичериной, Бортник* ведёт себя как ребёнок, который своими скандалами пытается привлечь к себе внимание.

Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

«Сейчас у него не лучшие времена – живёт в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками весёлых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», – заявила Юлия.
Чичерина также отметила, что за последние годы стала намного жёстче, поэтому теперь её совершенно не трогают высказывания Лёвы, обращённые в её адрес.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#концерт
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«Жуткие были роды»: Успенская, Меладзе, Фадеев и другие звезды, пережившие смерть детей
19 февраля 2025, 19:00

Фото: Виктория Исакова (Instagram*@v_isakova), Любовь Успенская ( Instagram*@uspenskayalubov_official), Макс Фадеев (Телегам @maxfadeev1)

В мире, где яркие огни и гламурные события кажутся повседневной реальностью, существует одна из самых глубоких и неизлечимых утрат — смерть ребенка. Для знаменитостей, которые часто находятся под прицелом общественного внимания, переживание такой трагедии становится не только личным, но и публичным испытанием. О горе, которое пережили герои статьи, читайте в материале «Радио 1».

Любовь Успенская


Любовь Успенская (Фото: Instagram*@uspenskayalubov_official)

Первый брак певицы был довольно ранним: артистка вышла замуж за Виктора Шумиловича, едва достигнув совершеннолетия. В том же году артистка забеременела. Беременность проходила очень тяжело, врачи ставили диагноз многоводие. На самом же деле Успенская была беременна двойней. Оба младенца, родившиеся у певицы, не смогли выжить: первый умер во время родов, а второй — через неделю после рождения.

«У меня было многоводье, как сказали. Это мешало развитию. Жуткие были роды, и врачи даже не знали, что у меня двойнята. Когда я родила первого ребенка, они сказали: «Подождите, тут еще один ребенок!» Родила близнецов, два мальчика. Один сразу умер, другой — через неделю. Врачи почему-то оставили ребенка мертвого рядом, положили его в такую посудину и ушли. Я два часа лежала после родов и чувствовала, что подо мной лежит мертвый ребенок, они даже не потрудились его убрать. А у второго, ты знаешь, не было такого полноценного голоса, он скрипел. Явно мальчик был слабый. И там такие диагнозы были… И врач, и медсестра меня успокаивали потом: говорят, это к лучшему, потому что ты не знаешь, от чего ты избавилась», — делилась певица на передаче «Секрет на миллион».

Валерий Меладзе


Валерий Меладзе (Фото: Instagram*@Instagram@ meladzevaleriane)

Трагедия в семье Валерия Меладзе и его бывшей супруги Ирины случилась в первый год совместной жизни. Ребёнок, появившийся на свет в 1990 году, смог прожить лишь несколько дней. Дело в том, что на последнем месяце беременности Ирина заболела гриппом. Вирус сильно повлиял на состояние ребенка, после родов врачи отчаянно боролись за его жизнь, но без результата.

«Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает», — цитирует слова Ирины издание gazeta.ru.

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Тайны семьи Анны Герман: почему мать скрывала ее происхождение и какие еще секреты хранила семья певицы

Максим Фадеев


Макс Фадеев (Фото: Телегам @maxfadeev1)

Макс Фадеев, известный продюсер, уже давно состоит в счастливом браке с Натальей, которая раньше работала гримером. У них есть сын, появившийся на свет в 1997 году. Долгое время фанаты думали, что Савва — их единственный ребёнок.

В 2016 году, в память о своей ушедшей из жизни наследнице, Фадеев решил отказаться от гонорара за участие в шоу «Голос. Дети», а годом ранее артист рассказал публике о трагедии своей семьи. У пары должна была родиться дочь, но она погибла из-за врачебной ошибки.

«Наташа едва выжила. У нее был страшный стресс, который вылился в сильное кровотечение. Я позвонил в больницу, и мне сказали так: «Готовься, парень. Она потеряла очень много крови», — цитирует слова Фадеева издание starhit.ru.

Виктория Исакова


Виктория Исакова (Фото: Instagram*@v_isakova)

В 2003 году у актрисы Виктории Исаковой и её супруга, режиссёра Юрия Мороза, появился на свет ребёнок. К сожалению, их дочь Мария родилась с генетическими отклонениями, которые привели к её смерти в возрасте трёх месяцев.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Теряют до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я над этим работала, потом начала заниматься благотворительным фондом», — рассказывала Исакова.


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«Это не знак качества»: Антонов высказался об «Интервидении»
Юрий Антонов: участие в Интервидении не будет знаком качества, но шаг правильный
19 февраля 2025, 18:43

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Участие в «Интервидении» не будет для артистов знаком качества, но создание конкурса — правильный шаг. Об этом заявил народный артист России, музыкант и композитор Юрий Антонов, которому сегодня исполнилось 80 лет.
В интервью RT он отметил, что соревнования российских молодых исполнителей с артистами из дружественных стран — это очень хорошо, Россия давно не проводила такого международного конкурса.
«Знаком качества — нет, но президент сделал правильный ход. Нас отстранили от Евровидения — хотя я последние несколько лет вообще не смотрел этот конкурс. Сейчас трудно сказать, как пройдёт Интервидение. Мы увидим, услышим первый его вариант и сделаем выводы», — поделился мнением Юрий Антонов.
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«Отдалённые метастазы»: Онколог предположил, сколько может жить Лисовец с онкозаболеванием
Онколог Серяков: Лисовец с раком может жить еще долгие годы
19 февраля 2025, 17:56

Влад Лисовец (Фото: Telegram @vladislavlisovets)

В СМИ появилась информация о том, что у 52-летнего стилиста Влада Лисовца обнаружили рак, а его состояние оценивается как тяжелое — четвертая стадия.
«Болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой. Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами», — ответил на слухи Лисовец в своем телеграмм-канале.

Врач-онколог, гематолог Александр Серяков в беседе с «Радио 1» прокомментировал эту новость, отметив, что есть внешние и внутренние причины рака.

«Внешние причины рака — это экология, питание, табакокурение, алкоголь. Внутренние — это хронические заболевания, которые являются, так скажем, предраковыми. Даже обычный хронический гастрит может быть предраковым заболеванием. Есть также наследственный фактор — это 10%», — пояснил эксперт.

По его словам, частые болезни в детстве не всегда являются сигналом к развитию онкологических заболеваний.

«Ребенок находится в контакте с окружающим миром, с людьми, с родителями, с бабушками, с дедушками, такими же школьниками и получает инфекцию, вырабатывая собственный наработанный иммунитет», — объяснил врач.

Говоря про четвертую стадию рака у Влада Лисовца, он подчеркнул, что состояние будет зависеть от варианта рака и лечения.

«Четвертая стадия — это отдаленные метастазы. Но если он ответил на лечение, то может жить еще долгие годы с этой стадией. Здесь на сегодняшний день ничего удивительного нет», — поделился онколог.

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