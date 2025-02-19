«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук

Марина Африкантова и Ирина Пинчук (Фото: Инстаграм* @marina_afrika)
Минувшей ночью звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила в соцсети, что разводится с мужем Араем Чобаняном, узнав о его изменах. Новость произвела фурор среди фанатов и антифанатов пары.
Так, находясь в истерике, Пинчук посреди ночи сообщила подписчикам, что разводится с супругом, с которым вместе растит двух сыновей. Оказалось, что муж девушки изменял ей даже тогда, когда она находилась в больнице с угрозой выкидыша.
Скрывать причину краха своего брака Ирина не стала и выложила поклонникам все подробности.
Напомним, пару лет назад в подобную ситуацию попала другая звезда знаменитой телестройки – Марина Африкантова. Тогда она узнала об изменах супруга Романа Капаклы с его нынешней возлюбленной Татьяной Мусульбес. Оказалось, что все общие друзья давно знали о тайной связи Романа, но Марине ничего не говорили, а после их развода приняли сторону Капаклы и Мусульбес.
Теперь же фанаты Африкантовой ликуют. С самого утра подписчики атакуют соцсети девушки, они пишут, что «справедливость наконец восторжествовала» и даже предлагают ей устроить праздник по этому поводу.
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*Запрещен в РФ.
Скрывать причину краха своего брака Ирина не стала и выложила поклонникам все подробности.
Напомним, пару лет назад в подобную ситуацию попала другая звезда знаменитой телестройки – Марина Африкантова. Тогда она узнала об изменах супруга Романа Капаклы с его нынешней возлюбленной Татьяной Мусульбес. Оказалось, что все общие друзья давно знали о тайной связи Романа, но Марине ничего не говорили, а после их развода приняли сторону Капаклы и Мусульбес.
Теперь же фанаты Африкантовой ликуют. С самого утра подписчики атакуют соцсети девушки, они пишут, что «справедливость наконец восторжествовала» и даже предлагают ей устроить праздник по этому поводу.
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*Запрещен в РФ.
Элина Позднякова