Бывшая жена Паши Техника зарегистрировала бренд с его именем

16 октября 2026, 12:06

Павел Ивлев (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) 15 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак TechniqueMusic.