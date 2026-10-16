Бывшая жена Паши Техника зарегистрировала бренд с его именем
Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) 15 октября зарегистрировала в Роспатенте товарный знак TechniqueMusic.
Как сообщили «Газете.Ru», в сервисе проверки контрагентов Rusprofile исключительные права на этот знак действуют до декабря 2035 года.
Сам бренд охватывает выпуск дисков и других музыкальных носителей, печатной продукции, одежды и обуви, а также услуги по продаже музыкальных инструментов, музыкальному продюсированию, организации и продвижению концертов.
Лейбл появился из-за конфликта правообладателей: в ноябре 2025 года релизы рэпера исчезли с цифровых площадок. По словам Мельничук, по закону права на всё музыкальное наследие Паши Техника переходят к ней и их общему сыну как законным наследникам. Новый лейбл поможет взять под контроль дистрибуцию и монетизацию этих прав.
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