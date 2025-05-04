Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци

Канье Уэст (Фото: Инстаграм* @ye)
Скандальный рэпер Канье Уэст, урезавший свой творческий псевдоним до краткого Ye, продолжает развлекать себя и публику неоднозначными выходками. В Японии он решил угнать велосипед папарацци.
О происшествии рассказал телеграм-канал «Только никому...», сопроводив пост соответствующей видеозаписью. Приехавший на велосипеде молодой человек пытался сфотографировать Канье около стоянки байков. Внезапно тот завладел транспортным средством папарацци и тронулся в одному ему известном направлении. Тот сначала принял происходящее за шутку, но когда увидел, что Уэст и не думает останавливаться, а наоборот увеличивает скорость, кинулся за ним вдогонку и даже принялся хватать рэпера за одежду. Удалось ли парню вернуть велосипед, осталось неизвестным.
Выходка с байком папарацци — далеко не единственный странный поступок в череде неоднозначных действий одиозного певца. Можно вспомнить хотя бы бесконечные публичные обнажения его супруги Бьянки Цензори, нацистские и антисемитские высказывания самого Канье, обнародование им списка «предателей», куда он включил собственных детей, и многое другое.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Выходка с байком папарацци — далеко не единственный странный поступок в череде неоднозначных действий одиозного певца. Можно вспомнить хотя бы бесконечные публичные обнажения его супруги Бьянки Цензори, нацистские и антисемитские высказывания самого Канье, обнародование им списка «предателей», куда он включил собственных детей, и многое другое.
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Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов