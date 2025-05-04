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Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци

Канье Уэст (Фото: Инстаграм* @ye)

Канье Уэст (Фото: Инстаграм* @ye)

Скандальный рэпер Канье Уэст, урезавший свой творческий псевдоним до краткого Ye, продолжает развлекать себя и публику неоднозначными выходками. В Японии он решил угнать велосипед папарацци.
О происшествии рассказал телеграм-канал «Только никому...», сопроводив пост соответствующей видеозаписью. Приехавший на велосипеде молодой человек пытался сфотографировать Канье около стоянки байков. Внезапно тот завладел транспортным средством папарацци и тронулся в одному ему известном направлении. Тот сначала принял происходящее за шутку, но когда увидел, что Уэст и не думает останавливаться, а наоборот увеличивает скорость, кинулся за ним вдогонку и даже принялся хватать рэпера за одежду. Удалось ли парню вернуть велосипед, осталось неизвестным.

Выходка с байком папарацци — далеко не единственный странный поступок в череде неоднозначных действий одиозного певца. Можно вспомнить хотя бы бесконечные публичные обнажения его супруги Бьянки Цензори, нацистские и антисемитские высказывания самого Канье, обнародование им списка «предателей», куда он включил собственных детей, и многое другое.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#супруги
#велосипед
#человек
«Дурацкие слухи»: беременная визажистка Михаила Галустяна обратилась к подписчикам с неожиданной просьбой
Визажистка Галустяна призвала отписаться от неё всех, кто пришёл из-за слухов
04 мая 2025, 13:24

Милена (фото: Instagram* @mokomillo)

Визажистка Михаила Галустяна продолжает интриговать пользователей соцсетей.
Накануне девушка выставила фотографии с капельницей и селфи из машины скорой помощи, при этом не объяснив, что с ней произошло. А затем опубликовала пост, в котором попросила отписаться от неё всех тех, кто пришёл к ней в блог после сплетен о её романе с Михаилом Галустяном, неожиданно объявившем о разводе.

«Убедительная просьба, отпишитесь пожалуйста от меня все те, кто подписался из-за дурацких слухов, ничего интересного на моей странице вы для себя не увидите. Благодарю», – написала Милена в личном блоге.
При этом девушка не стала делать опровергающих заявлений. Напомним, что ей приписывают роман с Галустяном. К тому же, незамужняя девушка сейчас беременна, поэтому неожиданное заявление артиста о разводе может стать первым шагом перед рассказом о новых отношениях.

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*запрещён в РФ
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#беременность
#отношения
#артист
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«Я на него смотрела и думала, какой страшненький»: Юлия Ахмедова откровенно рассказала о романе с Русланом Белым*
Юлия Ахмедова ответила на слухи о романе с Русланом Белым*
04 мая 2025, 13:05

Юлия Ахмедова и Руслан Белый* (фото: Instagram** @yakhmedova, @ruslan_belyy)

Юлии Ахмедовой долгое время приписывали роман с коллегой Русланом Белым*. Звезда Stand Up рассказала, почему у них на самом деле не было романтических отношений.
В начале своей карьеры Ахмедова и Белый* жили вместе на съёмной квартире. Артистка была свидетельницей многочисленных любовных похождений коллеги, которого она сама считала совершенно не привлекательным.

«Когда мы с ним жили вместе, мы были бедны и снимали квартиру. Тогда он же супер был бабник. И у него все время какие-то девчонки, девчонки. А я на него смотрела и думала: «Господи, ну какой ты страшненький». Ну, правда. Шейка тоненькая, худой такой, башка большая, в каких-то рубашечках розовых. Я думала: «Господи. Брови хоть постирай», – с юмором рассказала Ахмедова в шоу «Натальная карта».
Комик отметила, что они с Белым* никогда не воспринимали друг друга как потенциальных партнёров. Юлия призналась, что позднее Руслан стал выглядеть лучше, поскольку начал качаться, но это абсолютно ничего не изменило, потому что, «если в первые 10 лет не случилось, то ничего и не будет».

При этом Ахмедова призналась, что они с Белым* нередко шутили, обсуждая слухи о их романе. Иногда артисты даже подогревали эти обсуждения, в шутку заявляя о скорой свадьбе.

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*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#шоу-бизнес
#отношения
#любовь
#работа
#квартира
#артист
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«Из одной несчастной семьи сделали две счастливые»: Роман Ольги Сутуловой с женатым актером и рождение детей после 40 лет
04 мая 2025, 12:32

Ольга Сутулова (Фото: Instagram*@olgasutulova)

Ольга Сутулова, известная актриса театра и кино, сегодня празднует свой день рождения. Ей исполнилось 45 лет. Она знаменита своими работами в таких фильмах, как «Про любоff», «Содержанки», «Спроси Марту», «Первый номер» и «Атом». Также она является женой актёра Евгения Стычкина. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Ольга Сутулова появилась на свет 4 мая 1980 года в Ленинграде. Будущая актриса не испытывала особой любви к школе. У неё были трудности с физикой, математикой и химией. Однако гуманитарные науки давались ей легче. Особенно она любила английский язык.

Одним из самых ярких воспоминаний о детстве для Стуловой стала поездка в Великобританию по программе обмена. Позже в одном из интервью артистка рассказывала, что Оксфорд произвёл на неё неизгладимое впечатление. Она чувствовала себя как на другой планете. Но и в школе с английским уклоном её поведение вызывало вопросы, и педагоги не были уверены в её успехе. К тому же она не смогла найти общий язык с другими учениками. В результате ей пришлось оставить школу с английским уклоном.

После этого Оля приняла решение поступить в профессиональное учебное заведение и получить специальность слесаря. Она успешно прошла вступительные испытания, но родители выразили своё недовольство её выбором и настояли на том, чтобы она продолжила обучение в гимназии в Петергофе.

В новой школе Оле понравилось, и она начала учиться с большим энтузиазмом. Когда пришло время выбирать профессию, девушка решила поступить на исторический факультет в Санкт-Петербургском университете.

Но на одном из вступительных экзаменов она намеренно не справилась с заданием, так как не хотела заниматься архивными исследованиями или преподавать историю в школе.

В дальнейшем Сутулова проходила обучение в ВГИКе, где её наставником был Иосиф Райхельгауз. Однако на втором курсе она решила, что зря тратит время, и переключилась на активную работу в кино.

Первые шаги к славе


Ольга Сутулова (Фото: Instagram*@olgasutulova)

Ольга Сутулова оказалась в мире кино благодаря случайной встрече с драматургом Олегом Даниловым на дне рождения общего знакомого, когда ей было всего 15 лет. В то время Данилов создавал сценарии для режиссёра Дмитрия Астрахана. Сценаристу понравились артистические данные девочки, и он предложил Сутуловой пройти кастинг на одну из главных ролей в драматическом сериале «Зал ожидания».

В 1998 году Ольга сыграла свою первую роль воспитанницы детского дома Светы Пономаревой и в тот же год получила приглашение на съемки криминального боевика «Контракт со смертью». Ольга Сутулова получила широкую известность благодаря главной роли в российско-британском мини-сериале «Ленинград», вышедшем в 2007 году. В этом сериале она исполнила роль сотрудницы милиции Нины Цветковой.

После были картины «Нирвана», «Дочь баяниста», «Пираты Эгейского моря», «Троцкий», «Содержанки» (3 сезона), «Бендер» (3 сезона), «Последний министр», «Самка богомола», «Алиби», «Аврора». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ.

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Личная жизнь


Ольга Сутулова и Евгений Стычкин (Фото: Instagram*@olgasutulova)

Актриса долгое время тщательно скрывала свою личную жизнь. Со своим будущим мужем Евгением Стычкиным Ольга познакомилась на съемочной площадке фильма «Контракт на любовь». Когда между актерами вспыхнул роман, Евгений еще был женат на пианистке Екатерине Сканави и воспитывал троих детей.

СМИ, узнав о романе актеров, назвали Ольгу Сутулову разлучницей, но это не совсем так. Брак Стычкина еще до знакомства с Ольгой переживал большие трудности. Частые поездки Екатерины и Евгения, обусловленные их профессиональными обязанностями, стали причиной отдаления супругов. Стычкин испытывал сильное беспокойство из-за того, что не мог проводить с женой столько времени, сколько ему хотелось бы.

В его душе зародилось смутное беспокойство, которое, как выяснилось впоследствии, было не напрасным. Оказалось, что у Екатерины завязались романтические отношения с немецким виолончелистом Клаудио Бохоркесом, и это был не просто флирт, а настоящий служебный роман.

«Катя, не церемонясь, взяла и поставила Женю перед фактом, что у нее другой мужчина. Сын ужасно страдал и всеми силами пытался сохранить семью. Сначала рыдал, потом угрожал Кате, что заберет детей, преследовал ее, а позже решил отплатить той же монетой — закрутил роман с Олей Сутуловой», — цитирует маму Стычкина eg.ru.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин (Фото: Instagram*@olgasutulova)

Евгений развелся в 2009 году, но еще долгое время не мог оправиться от предательства супруги. На новый брак Стычкин решился только в 2012 году. После свадьбы широкой общественности стало известно, что у Стычкина есть еще один ребенок — в студенчестве сокурсница Юлия Жемчугова родила от него дочку Соню. Артист объяснил, что не скрывал старшую дочь, а, наоборот, активно участвовал в её воспитании. Однако он не делал официальных заявлений о её существовании, поскольку никто не спрашивал его об этом.

Хотя Евгений часто говорит о различиях в характерах, брак с Ольгой оказался весьма счастливым. У супругов родились двое сыновей. Старший, Михаил, родился в октябре 2020 года, а младший, Яков, — в июне 2022 года.

Вспоминая прошлые отношения, Евгений с улыбкой говорит:

«Получается, мы из одной несчастной семьи сделали две счастливые»

Актриса сейчас


Ольга Сутулова (Фото: Instagram*@olgasutulova)

Несмотря на рождение двоих детей после 40 лет, актриса находится в хорошей форме. Она не брала больших перерывов после родов и практически сразу возвращалась на съемки.

Ольга Сутулова по-прежнему остается одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. В 2024 году с ее участием вышли картины «И снова здравствуйте!-3», «Майор Гром: Игра», «Министерство всего хорошего» и «Первый номер». В 2025 уже стартовал показ ленты «Атом», и в производстве находятся «Бесконечный апрель» и сериал «Майор Гром».

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#кино
#семьи
#брак
#супруги
#актриса
#отношения
#статьи
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Бывшая жена Паши Техника рассказала, как её обманула Собчак
Собчак проигнорировала просьбу Карицкой после смерти Техника и интервью
04 мая 2025, 12:30

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена Паши Техника рассказала, как её обманула журналистка Ксения Собчак. Ева Карицкая поделилась подробностями инцидента в беседе с YouTube-каналом «Люди Pro».
Карицкая призналась, что дала интервью Собчак взамен на помощь с получением хорошего места для Техника на кладбище. Однако после выхода видео журналистка заявила, что администрация кладбище отказала ей в предоставлении места.

Тогда Карицкая ответила, что семья покойного рэпера нашла другое место, но за него необходимо доплатить ещё 560 тысяч рублей. Собчак прочитала это сообщение и ничего не ответила.

«Никаких денег я не получила. Просто мне предложили, а родители думали о том, где хоронить Пашу. Я предложила дать интервью за место на кладбище», – отметила Карицкая.
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*запрещён в РФ
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#семья
#родители
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#интервью
#ксения собчак
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«Я думал, это образ в «Давай поженимся!», а она такая и есть»: Гуф разочаровался в Розе Сябитовой на съёмках реалити
Гуфа поразила Роза Сябитова на съёмках шоу «Сокровища императора»
04 мая 2025, 12:06

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Гуф признался, что его разочаровала Роза Сябитова. Со звёздной свахой рэпер познакомился на съёмках реалити-шоу «Сокровища императора».
Артист принимал участие в проекте вместе с сестрой Ольгой Долматовой, а ведущая шоу «Давай поженимся» – с сыном Денисом. Гуфа поразило, что Сябитова в жизни оказалась такой же, как в эфире Первого канала.

«Я думал, что это образ у неё в программе «Давай поженимся!». Там же вот такая Роза Сябитова: «А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?» Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели. Я думал, это образ», – признался Гуф.
Артист отметил, что старался относиться к Сябитовой уважительно, чтобы не вызывать у неё негатив, однако это не спасло музыканта.

«Я уже там выучил её отчество: «Извините, Роза Раифовна, а вот у меня два брака там было». Она говорит: «Да вы как на рынке. Мы сейчас ходим, товар продаем, а вы покупатели, но мы вот не хотим вам продаваться». И я стою, думаю: «О чём она вообще говорит?». Я её себе другой представлял. Я представлял, что она какая-то человечная», – отметил Гуф в шоу «Кстати» на платформе «VK Видео».
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