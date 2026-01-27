«Это был пиар»: Дочь Даны Борисовой сделала заявление о разрыве Григория Лепса

27 января 2026, 21:02

Полина Аксёнова назвала роман Лепса и Кибы запланированным пиар-проектом

Полина Аксёнова (Фото: Instagram* @poxenovaaa)

Дочь Даны Борисовой, Полина Аксёнова, в беседе с изданием VOICE прокомментировала новость о расставании Григория Лепса и Авроры Кибы.





18-летняя девушка заявила, что всегда сомневалась в искренности отношений этой пары.

«По поводу расставания Кибы и Лепса — я склоняюсь к варианту, что это был пиар-роман, запланированный на какое-то определённое время», — сказала Аксёнова.

«Чувствам не прикажешь. Отношения с разницей в возрасте могут быть, но партнёры должны быть похожи при этом, подходить друг другу», — заявила дочь телеведущей.