«Это был пиар»: Дочь Даны Борисовой сделала заявление о разрыве Григория Лепса
Полина Аксёнова назвала роман Лепса и Кибы запланированным пиар-проектом
Дочь Даны Борисовой, Полина Аксёнова, в беседе с изданием VOICE прокомментировала новость о расставании Григория Лепса и Авроры Кибы.
18-летняя девушка заявила, что всегда сомневалась в искренности отношений этой пары.
«По поводу расставания Кибы и Лепса — я склоняюсь к варианту, что это был пиар-роман, запланированный на какое-то определённое время», — сказала Аксёнова.Она допустила, что чувства между певцом и студенткой всё же могли быть настоящими. При этом она высказалась о разнице в возрасте в парах.
«Чувствам не прикажешь. Отношения с разницей в возрасте могут быть, но партнёры должны быть похожи при этом, подходить друг другу», — заявила дочь телеведущей.Следует отметить, что в этот же день Полина объявила о разрыве с продюсером Артуром Якобсоном. Девушка подчеркнула, что они сохранили дружеские отношения.