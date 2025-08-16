«Обсудили всё накипевшее»: Крутой объявил о возвращении Леонтьева на большую сцену

16 августа 2025, 18:22

Объявивший о завершении карьеры Леонтьев встретился с Крутым в его студии

Валерий Леонтьев (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Певец Валерий Леонтьев, ранее заявивший о завершении музыкальной карьеры, на днях посетил студию композитора и продюсера Игоря Крутого. Кадрами с этой встречи Крутой поделился в своём личном блоге.





В опубликованном видео друзья общаются, осматривают студийные помещения и работают над новым материалом.



Напомним, в марте 2024 года Леонтьев объявил о завершении своей карьеры, подчеркнув, что жанр, в котором он работает, «не терпит дряхлости». Тогда артист отказался даже от прощальных туров. Однако теперь, по словам Игоря Крутого, артист может вернуться на сцену уже в конце месяца.





«Мы обсудили его участие в „Новой Волне“, да и многое другое… Моё уважение и восхищение этим Человеком – безмерны», – отметил продюсер.