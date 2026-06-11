«Я бы MIA BOYKA переодела»: Карина Нигай оценила стиль российских артистов
Карина Нигай поделилась мнением о нарядах российских знаменитостей на недавних светских мероприятиях. По словам стилиста, далеко не все артисты смогли удивить публику своими образами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Наиболее высоко Нигай оценила выходы Филиппа Киркорова, отметив его масштабность и умение создавать эффектные сценические образы. Также она похвалила Клаву Коку за верность собственному стилю и способность выделяться на фоне коллег. Отдельных комплиментов удостоилась и Seville, которую Нигай назвала одной из самых стильных представительниц отечественной музыкальной сцены.
В то же время стилист призналась, что изменила бы имидж MIA BOYKA. По её мнению, артистка уже определилась с направлением, в котором хочет развивать свой образ, однако реализация этой идеи пока оставляет вопросы.
Нигай отметила, что певице мог бы помочь более сильный стилистический подход. При этом она намекнула, что в будущем не исключает сотрудничества с MIA BOYKA. По словам блогера, подобные обсуждения между ними уже велись.
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