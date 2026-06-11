«Я бы MIA BOYKA переодела»: Карина Нигай оценила стиль российских артистов

11 июня 2026, 19:10

Нигай раскритиковала образы звёзд и посоветовала сменить стилиста MIA BOYKA

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

Карина Нигай поделилась мнением о нарядах российских знаменитостей на недавних светских мероприятиях. По словам стилиста, далеко не все артисты смогли удивить публику своими образами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».