Стало известно место работы блогера Артёма Чекалина
В Гагаринском суде Москвы продолжается очередное слушание по делу блогеров Артёма и Валерии Чекалиных, которых обвиняют в незаконном выводе денежных средств.
Как передаёт корреспондент Super из зала заседаний, в ходе процесса прозвучала новая информация — стало известно, на каких должностях официально числятся экс-супруги.
Согласно представленным данным, Артём Чекалин трудоустроен в компании ООО «Би Фит» и занимает там должность исполнительного директора. Его бывшая жена Валерия также числится в этой фирме — но уже в роли коммерческого директора.
Компания «Би Фит», связанная с блогерами, занималась продажей фитнес-марафонов и линейки косметических средств. Однако бизнес переживает тяжёлый период: ранее сообщалось, что фирма ушла в минус почти на 100 миллионов рублей. Резкое падение доходов началось после того, как на поверхность вышли обвинения в незаконном выводе средств, полученных с онлайн-марафонов.
Артём и Валерия владеют одинаковыми долями в компании — каждому принадлежит по 37,5% акций.
