Стало известно место работы блогера Артёма Чекалина

01 декабря 2025, 16:59

Артём Чекалин работает исполнительным директором в «Би Фит»

Артем и Валерия Чекалины (Фото: Instagram* / @ler_chek)

В Гагаринском суде Москвы продолжается очередное слушание по делу блогеров Артёма и Валерии Чекалиных, которых обвиняют в незаконном выводе денежных средств.