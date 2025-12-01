«Скоро едем на УЗИ»: блогер Валерия Чекалина рассказала о радостной новости для семьи

01 декабря 2025, 15:43

Беременная Лерчек получила разрешение на визит к врачу во время домашнего ареста

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Блогер и будущая мама Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) поделилась хорошими новостями: ей удалось добиться разрешения на посещение врача, несмотря на домашний арест. Об этом сообщает Super.





Вместе с женихом Луисом Валерия приехала на судебное заседание, где обсудила возможность проведения обследования по беременности.





«Благодаря тому, что вы все писали о том, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение. Скоро мы едем на УЗИ», — отметила Валерия.