«Скоро едем на УЗИ»: блогер Валерия Чекалина рассказала о радостной новости для семьи

Беременная Лерчек получила разрешение на визит к врачу во время домашнего ареста
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Блогер и будущая мама Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) поделилась хорошими новостями: ей удалось добиться разрешения на посещение врача, несмотря на домашний арест. Об этом сообщает Super.



Вместе с женихом Луисом Валерия приехала на судебное заседание, где обсудила возможность проведения обследования по беременности.

«Благодаря тому, что вы все писали о том, что меня не пускают к врачу, нам удалось выбить разрешение. Скоро мы едем на УЗИ», — отметила Валерия.
По её словам, физически она чувствует себя лучше, хотя перед заседанием всё же нервничает.

Блогер также поделилась радостью семьи: дочь Алиса мечтает о сестричке, а сын Богдан хочет братика. Пол будущего ребёнка Валерия обещала сообщить поклонникам через близких, так как на данный момент ей нельзя пользоваться Интернетом.

Софья Метелева

