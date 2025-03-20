Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)
Известная российская юмористка Наталья Краснова сообщила, что ее третьим мужем был ученик школы, в которой она работала. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Бес Комментариев» на YouTube.
По словам блогера, она работала в общеобразовательной школе более десяти лет, а ее будущий супруг был одним из ее учеников. Она подчеркнула, что между ними не было романа, пока он учился в школе.
Краснова пояснила, что снова встретилась с экс-учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке. Вскоре между ними завязались отношения и они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.
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*Запрещен в РФ
Краснова пояснила, что снова встретилась с экс-учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке. Вскоре между ними завязались отношения и они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова