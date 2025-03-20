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Обвинил Лолиту в крахе карьеры, бросил дочь с ДЦП и изменил беременной жене: певцу Данко 56 лет как, сейчас живет артист

Данко (фото: Instagram* / danko_star)

Данко (фото: Instagram* / danko_star)

20 марта певцу Данко, некогда звездному завидному жениху, исполняется 56 лет. В начале 2000-х исполнитель хита «Московская ночь» купался в лучах славы, но со временем его популярность поутихла.
А вот личная жизнь артиста оставалась в центре внимания: страстные романы, скандальные расставания и громкие семейные драмы не раз делали его героем заголовков. Почему Данко бросил собственную дочь и как он живёт сейчас, расскажет «Радио 1».

Становление Данко: от сцены Большого театра к эстраде


Александр Фадеев (настоящее имя Данко) с детства рос в творческой среде. Его мама преподавала вокал, а отчим — математик и бард Александр Суханов. Он оказал на него сильное влияние. Будущий артист мечтал о сцене, но начинал вовсе не с музыки, а с балета.

Фадеев окончил хореографическую школу и подавал большие надежды как танцовщик. В 1995 году он завоевал серебряную премию на конкурсе в Сан-Франциско, а позже десять лет танцевал в Большом театре. Он блистал в культовых постановках: «Спартак», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Баядерка», «Жизель».

Но мечта об эстраде не отпускала. Фадеев начал писать песни и искать выход на большую сцену. Помог ему отчим, приглашая выступать на своих творческих вечерах. На одном из таких концертов Александра заметил продюсер Леонид Гуткин, который придумал ему псевдоним и предложил записать первые студийные треки. Так появился Данко — певец с ярким имиджем и романтическими балладами.

Данко (фото: Instagram* / danko_star)

Личная жизнь Данко: романы с известными женщинами


Оставаться холостяком при такой внешности было сложно: высокий, светловолосый, статный — Данко разбивал сердца одно за другим.

Первой серьёзной любовью певец называет актрису Веру Сотникову. Их отношения завязались, когда ему было 19, а ей — 28. Причём познакомились они не на светской тусовке, а в метро: переглянулись, не могли оторвать взгляд и Сотникова тут же оставила ему номер. Их роман длился два года, но от публики молодые люди скрывали отношения.

Данко и Вера Сотникова (фото: Instagram* / danko_star)

«Два года мы жили в коммуналке, которая казалась нам раем. Сейчас вспоминаю ту квартирку и думаю, что не променял бы ее ни на какие дворцы! Но мы расстались с Верой. Это было правильным решением с ее стороны, ей надо было двигаться дальше. Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!», — вспоминал артист в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Кроме того, мама будущей звезды не одобрила связь с женщиной старше. Один из разговоров с мамой певца убедил Веру, что их отношения не могут продолжаться, так как с такой свекровью артистка не смогла бы общаться. Фадеев болезненно переживал разрыв.

Позже он успел год прожить с Лолитой Милявской, но, по его словам, её сложный характер поставил точку в отношениях. Лолита считала Данко слабохарактерным, а сам певец уверен, что она до сих пор мстит ему, мешая его карьере. По словам Фадеева, из-за бывшей возлюбленной его не приглашают на музыкальные шоу федеральных каналов.

Семья, рождение дочерей и скандальный уход


На пике популярности Данко закрутил роман с моделью Наталией Устюменко. Молодые, красивые и беззаботные, они наслаждались жизнью. Однако верность не была его сильной стороной. В 2003 году на съёмках клипа «Пусть» у Данко завязался роман с Даной Борисовой.

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Их отношения закончились, когда певец вернулся к беременной Наталье, оставив телеведущую без объяснений.

«Если я не ошибаюсь, то у него была девушка, которая ждала от него ребенка. Я знала об этом, но он говорил, что ребенок не его», — рассказывала Борисова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Лишь спустя 15 лет артист извинился перед Борисовой за своё поведение.

«Я был молод и ни в чем себе не отказывал. Это было не супер красиво, конечно. Но я не был официально ни на ком женат. Более светлого, более доброго и открытого человека я в своей жизни не встречал. Даночка, я действительно виноват перед тобой. Как мужчина, я повел себя некрасиво. Не знаю, простишь ли ты меня, но я искренне хотел бы с тобой дружить, общаться», — сказал он.

В итоге у Фадеева и Устюменко родилась дочь Софья, но даже тогда пара не спешила в ЗАГС. Спустя 10 лет на свет появилась вторая дочь, Агата. Девочка родилась с ДЦП, и родители начали борьбу за её здоровье, возили к врачам и искали помощи.

Когда финансовое положение ухудшилось, Данко выступил на телевидении, рассказав о болезни дочери и попросив помощи у неравнодушных. Кроме того, чтобы обеспечить лечение младшей дочери, Данко занялся бизнесом, а позже открыл реабилитационный центр для детей с особенностями развития.

Дочки Данко (фото: Instagram* / danko_star)

Сначала певца называли примерным отцом. Но вскоре ситуация изменилась. В конце 2017 года Данко ушёл из семьи, перестал помогать младшей дочери и даже не стал с ней общаться.

Позже выяснилось, что и старшей дочери он прекратил помогать, как только ей исполнилось 18. После этого Данко стал объектом жёсткой критики. На обвинения он реагировал спокойно.

«Детям я отдал все, что было. Соню вырастил, полноценные 16-17 лет были ей отданы. Уже 18 исполнилось, взрослая девушка на выданье» — заявлял Данко.

Как сейчас живет Данко


В 2018 году разгорелся скандал: пока певец переезжал в Ялту с новой избранницей Марией Силуяновой, его бывшая гражданская жена Наталья открыла сбор средств на стиральную машину. Она заявила, что артист не помогает дочерям: если с Софьей он ещё поддерживает связь, то Агату полностью игнорирует, и причиной тому — её болезнь.

«С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в очень серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил. Не пьющий, не курящий, работящий», — говорил Александр.

В январе 2024 года Фадеев и Силуянова поженились. Артист принял её сына от прошлых отношений как родного. А уже в сентябре 2024-ого у пары у пары родился общий сын.

Данко с супругой (фото: Instagram* / danko_star)


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Скандалы, внебрачные дети и супруга на 25 лет моложе: какие тайны скрывает актер Анатолий Журавлев?
20 марта 2025, 16:43

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Журавлев стал известен зрителям благодаря ярким ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и других. Кроме успешной карьеры в кино, в центре обсуждений часто оказывается и его личная жизнь.
Он был женат на первой супруге 20 лет, но отношения распались из-за измен и внебрачных детей актера. А десять лет назад Журавлев женился на актрисе, которая намного моложе его – она могла бы быть его дочерью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Мечтал стать актером

Анатолий Журавлев родился 20 марта 1964 года в маленьком городке Верхняя Салда, Свердловской области. С детства он мечтал стать актером, но путь в мир искусства оказался непростым.

Вырос он в неполной семье: родители развелись, и папа-летчик ушел из дома с одним чемоданом. Мама работала на трех работах, из-за чего часто болела, и в итоге семилетнего Анатолия отправили в школу-интернат.

«Четыре года в интернате — это была настоящая борьба за выживание, сплошные драки. Я стал как будто зверем», — рассказал артист.

Бабушка заметила, как он меняется, забрала его оттуда и отдала в обычную школу. Хотя его не хотели брать, думали, что он все испортит. По его словам, в начале так и было. Он научил курить полкласса.

Затем Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и даже стал чемпионом СССР. После школы поступил в Уральский педагогический институт на филологический факультет. Пока учился, активно участвовал в спектаклях Нижнетагильского драматического театра. После учебы год проработал учителем русского языка и литературы, а потом, отслужив в армии, поступил в ЛГИТМиК.

Фото: iStock/FOTOKITA

Начало карьеры

Анатолий Журавлев начал свою карьеру в кино в 1988 году, когда снялся в небольшой роли в фильме «Скорый поезд». Но настоящий прорыв для него случился, когда он сыграл бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!». А вот всенародную любовь и популярность он реально почувствовал после выхода сериала «День рождения Буржуя».

В его фильмографии много интересных работ: он снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Брат», «Марш Турецкого», «Евлампия Романова», «Лучший город Земли», «Оперативный псевдоним», «Параллельно любви», «Сармат», «Воскресенье в женской бане», «Жмурки», «Бандитский Петербург», «Террористка Иванова», «Пасечник», «Палач», «Бывшие» и «Жуки».

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь

Анатолий Журавлев женат на актрисе Полине Приходько с 2013 года. Полина младше его на 25 лет: когда они встретились, Анатолию было 49, а Полине — 24. Это их не смутило. Полина говорила, что с детства знала, что её муж будет старше и без вредных привычек. По ее словам, Толя сразу рассказал ей о своем прошлом. В 2015 году у них родился сын Глеб. Полина отмечала, что Толя — лучший папа.

«Мы вместе ходили на курсы для будущих родителей и готовились к появлению малыша», — добавила она.

Полина Приходько (Фото: instagram* @zhuravlevapollina)

Внебрачный сын и дочка

Анатолий помогает своему внебрачному сыну Антону, который живет в Нижнем Тагиле. Мальчика родила его подруга юности Надежда Данилова.

«Мы с Надей встретились, и всё развивалось слишком быстро. На этом всё и закончилось. Потом я встретил свою жену Наталью, ушел в армию и вдруг получил от Надежды письмо, что она ждет от меня ребенка. Это была женщина, с которой у нас был всего один раз! Я долго не верил в это известие и много лет не видел сына. Когда ему исполнилось около 20, мы встретились, и тогда я понял, что это действительно правда», — рассказывал Журавлев.

В Москве у артиста есть внебрачная дочь по имени Василиса. С ее мамой Татьяной Шитовой у Журавлева в 2008 году случился служебный роман. Сначала он не хотел признавать девочку и даже требовал тест на отцовство. Однако сейчас артист общается с дочерью и чувствует ответственность за нее. Хотя алименты не были назначены, он готов помогать ей без вмешательства суда.

«Я вожу ее в школу, она иногда гостит у меня. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Василисы довольно быстро это поняла, поэтому мы и с ней сейчас находимся в хороших отношениях», — отметил актер.

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Развод с первой женой

Журавлев, к слову, развелся с первой женой из-за внебрачных детей. Наталья Дубонос не смогла смириться с постоянными изменами, что и привело к распаду их 20-летнего брака.

«Безусловно, Наташа больше всех пострадала от этого скандала. Он практически сломил ее. Представьте, каково это — прожить с человеком два десятка лет, не имея детей, и вдруг узнать о внебрачном ребенке. Это был настоящий удар. Я просил Татьяну Шитову, когда она забеременела, держать это в секрете. Но информация стала известна, и вскоре появилась в газетах, журналах и на радио», — поделился Журавлев.

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Анатолий Журавлев сейчас

Анатолий Журавлев несколько лет назад купил участок в поселке под Рузой, вдалеке от городской суеты. Ему нравится, что рядом лес и озера, где водится рыба. Он всегда мечтал о таком месте, предпочитая дом в стиле шале, а не роскошные виллы. На своем участке он сам посадил смородину, малину, черешню и другие деревья. Каждое утро ему приятно выходить на крыльцо, дышать свежим воздухом и наслаждаться плодами своего труда.

Анатолий в отличной физической форме: начинает день с зарядки, работает на участке и потом гуляет с собакой по поселку. Его дети дружат друг с другом, что тоже радует актера.

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TMZ: Обри Плаза рассталась с мужем перед его смертью
20 марта 2025, 16:33

Обри Плаза (Фото: кадр из фильма «Бестселлер»)

Американская актриса Обри Плаза разошлась с мужем Джеффом Баэной за несколько месяцев до его смерти, пишет портал TMZ. По данным источника, режиссер жил в их доме в Лос-Анджелесе после разрыва, а Плаза уехала в Нью-Йорк.
Труп Джеффа Баэны обнаружила выгульщица собак. Услышав громкую музыку, сотрудница вошла в дом, увидев тело режиссера, а после вызвала полицейских.

По их словам, они позвонили Обри Плаза и та подтвердила расставание с Баэной. Звезда подчеркнула, что осенью у них произошел неприятный разговор.

Затем, с ее слов, она попросила общего друга приглядывать за Баэной, поскольку переживала за его психологическое здоровье. Мужчина посещал психотерапевта.

По словам судмедэксперта, за три часа до смерти режиссер послал супруге сообщение. Алкоголь или запрещенные вещества в крови не обнаружены.

Ранее стало известно, о чем переживают фанаты блогера Оксаны Самойловой.

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Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца
Дзюник: Пугачёва могла поддержать Киркорова по телефону после смерти его отца
20 марта 2025, 15:55

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачёва, возможно, звонила Филиппу Киркорову, после того как его отец Бедрос Филиппович скончался. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — рассказал продюсер в беседе с aif.ru.
Ранее концертный директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что певица не приедет на прощание с Киркоровым-старшим.

Бедроса Филипповича, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта, ему было 92 года. Прощание с артистом пройдёт 21 марта.

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#алла пугачёва
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Джиган сорвался? Фанаты переживают за пропажу Оксаны Самойловой
Фанаты переживают за пропажу Самойловой на фоне отсутствия новостей о ее жизни
20 марта 2025, 15:36

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Фанаты переживают, что блогер Оксана Самойлова уже как две недели пропала с радаров и не делится подробностями своей личной жизни. Поклонники в ожидании новых семейных снимков, а также новостей о домашних питомцах.
Аудитория всерьез подозревает, что в жизни знаменитости могла произойти драма, связанная с выходками ее мужа Джигана. Девушка уже дважды давала шанс исполнителю на исправление. Ее супруг срывался в 2020 году, а также пару лет спустя. По словам Самойловой, больше у него нет права ошибаться, ведь, если все повторится, то пару ждет развод.

Конечно же, фанаты больше всего переживают за четверых детей, а ведь звездные родители хотели еще и пятого малыша.

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Стало известно, приедет ли Пугачева на похороны Бедроса Киркорова первый
Эвелина Бледанс: Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
20 марта 2025, 15:12

Алла Пугачева (Фото: Instagram* alla_pugachevvaa)

18 марта Филипп Киркоров потерял любимого отца Бедроса Филипповича, который скончался на 93-м году жизни. В настоящее время идет подготовка к похоронам, многие ожидают увидеть на церемонии прощания Аллу Пугачеву.
Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» предположила, что Алла Пугачева не приедет на похороны на Бедроса Киркорова.

«Они не были с Бедросом близкими друзьями. Поэтому, я думаю, что она не приедет. У нее свой муж, дети, жизнь. Если бы у них были нереально теплые отношения, которые бы продолжались после развода, то да. А сейчас зачем ей видеть своего бывшего, приезжать в недружелюбную на данный момент к ней страну?» — поделилась своим мнением телеведущая.

По ее мнению, Алла Борисовна не могла остаться в стороне и выразила лично свои соболезнования Филиппу Киркорову.

«Она наверняка выразила свои соболезнования. Мы этого не знаем, это не афишируется, это личное отношение, но я уверена, что она написала и выразила соболезнования. Но приезжать — нет», — сказала Бледанс.

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