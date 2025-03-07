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SHOT: Калюжный хочет служить в оркестровых войсках

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Глеб Калюжный хочет служить в оркестровых войсках, пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист надеется продолжать заниматься музыкальным творчеством в рядах ВС РФ. Накануне ему вручили повестку. По информации журналистов, уже через пару недель ему предстоит медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А. Судя по ней, вряд ли ему придется служить в оркестре. Актера скорее ждет десант или морпехи.

В отношении знаменитости открыто уголовное дело по статье об уклонении от несения военной или же альтернативной гражданской службы. Мужчине грозит до двух лет заключения. Звезда «Трудных подростков» ни разу не пришел в военкомат, хотя повестки ему приходили регулярно.

Ранее сообщалось, какие последствия инсульта не победил Алексей Воробьев.

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«Убрать физически»: В Раде опасаются за будущее Зеленского
Безуглая не исключила физического уничтожения Зеленского
07 марта 2025, 11:31

Владимир Зеленский

Нардеп Марьяна Безуглая считает, что США совместно с РФ могут физически устранить Владимира Зеленского.
Безуглая заявила, что США и Россия собираются заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Для этого рассматривается сразу несколько кандидатов на пост украинского президента.

«Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного, который вернет Украину к вассалитету и не будет оказывать сопротивления. Разделенную между США и Россией Украину. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на Украине нельзя допустить выборов во время военного положения. По ее словам, необходимо держаться и бороться, «пока в России не начнутся процессы распада в 2026 году».

«Капитулировать сейчас — капитулировать навсегда. Спасенная снова Россия уничтожит нас, не повторяя ошибок», — заключила Безуглая.

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ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ у Суджи в Курской области
07 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений ВСУ в Курской области и выбили противника из нескольких опорных пунктов в Суджанском районе Курской области. Такие данные привел Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно информации канала, российские военные продолжают зачищать лесные массивы на юго-западе Суджанского района, а также восточные окраины Лебедевки и окрестности.

При этом подразделение мотострелков выбило противника из лесного массива в районе Малой Локни, где сейчас закрепляется.

«Морские пехотинцы Северян продолжают продвигаться на запад на юге Суджанского района. Морпехи сломили упорное сопротивление штурмовых подразделений вражеских десантных бригад и выбили оккупантов из нескольких опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается продвижение российских сил на один километр оккупированной противником территории Курской области.

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Установление контроля над дорогами в Судже, зачистка Курской области, форсирование реки Оскол: последние новости СВО
07 марта 2025, 10:37

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области и районе Курахово, в то время как позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении подверглись атаке бомбами ФАБ-500. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Одним из значительных достижений российских сил за последние дни стало установление полного контроля над основными и вспомогательными дорогами, ведущими в Суджанский район. Это действие практически парализовало логистику украинских войск в данном регионе. В настоящее время у ВСУ остались только два маршрута для передвижения, оба из которых находятся под постоянным наблюдением российских сил с воздуха и частично заблокированы уничтоженной техникой.

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Ситуация для украинских войск ухудшается из-за неблагоприятных погодных условий. С наступлением тепла проселочные дороги в приграничных районах становятся непроходимыми из-за грязи, что делает отступление с тяжелой техникой практически невозможным. Тем не менее, командование ВСУ не отдает приказа об отходе, а вместо этого сосредоточивает силы на новых контратаках, которые не приносят результатов.

На западном фланге российские подразделения продолжают операцию по зачистке лесных полос вдоль государственной границы, продвигаясь между населенными пунктами Свердликово и Лебедевка. В самой Лебедевке продолжаются бои на восточной окраине и в окрестных лесах, где противник пытается удержать свои позиции.

Покровское и Константинопольское направления


Фото: iStock/Evgeny555

На Покровском направлении украинские войска ведут контратакующие действия, с тяжелыми боями в районах Песчаного, Шевченко и Елизаветовки. На Константинопольском направлении продолжаются интенсивные бои в окрестностях населенных пунктов Разлив и Богатырь.


Запорожское направление


На Запорожском фронте десантники ВС РФ продолжают наступление на село Пятихатки, несмотря на сопротивление противника. ВСУ располагает хорошо подготовленными огневыми позициями и подземными ходами. Ситуация остается сложной, также продолжаются атаки в направлении Щербаков.

Купянское направление


На юге Купянского направления ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Кругляковки и высадились в Сеньково. Ранее они расширили плацдармы на правом берегу реки севернее Купянска, противник предпринимает ответные действия.

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На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области
ВС РФ почти отрезали группировку ВСУ в Курской области от границы с Украиной
07 марта 2025, 10:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России почти отрезала основную часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика.
«Они (ВС РФ – ред.) продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма», — говорится в сообщении.

О продвижении российских войск в районе Куриловки стало известно еще 6 марта. Такими действиями армия России начала отрезать подразделения украинских боевиков, находящиеся в российском приграничье, от логистики, идущей с Украины.

На сегодняшний день уже почти все дороги в Суджу перерезаны российскими силами или находятся под их огневым контролем, что сильно усложняет снабжение ВСУ в Курской области.

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#вс рф
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Украинское командование приказывает добивать раненых солдат ВСУ в Судже
07 марта 2025, 09:51

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командиры ВСУ на Суджанском направлении всеми силами пытаются не допустить массовой сдачи в плен украинских мобилизованных и отдают приказы добивать своих же раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что офицеры ВСУ поголовно приказывают добивать украинских солдат, получивших ранения, чтобы те не попали в плен к ВС РФ.

Напомним, в последнее время армия России успешно продвигается в Курской области, освобождая российские земли от противника. Только за последние дни бойцы ВС РФ зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.

6 марта штурмовики ВС РФ смогли перерезать ряд коммуникаций к югу от Суджи. По последним данным, до полного окружения города осталось менее 10 км.

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