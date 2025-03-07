SHOT: Калюжный хочет служить в оркестровых войсках

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Глеб Калюжный хочет служить в оркестровых войсках, пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист надеется продолжать заниматься музыкальным творчеством в рядах ВС РФ. Накануне ему вручили повестку. По информации журналистов, уже через пару недель ему предстоит медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А. Судя по ней, вряд ли ему придется служить в оркестре. Актера скорее ждет десант или морпехи.
В отношении знаменитости открыто уголовное дело по статье об уклонении от несения военной или же альтернативной гражданской службы. Мужчине грозит до двух лет заключения. Звезда «Трудных подростков» ни разу не пришел в военкомат, хотя повестки ему приходили регулярно.
Ранее сообщалось, какие последствия инсульта не победил Алексей Воробьев.
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В отношении знаменитости открыто уголовное дело по статье об уклонении от несения военной или же альтернативной гражданской службы. Мужчине грозит до двух лет заключения. Звезда «Трудных подростков» ни разу не пришел в военкомат, хотя повестки ему приходили регулярно.
Ранее сообщалось, какие последствия инсульта не победил Алексей Воробьев.
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Никита Кротов