«Полный успех»: Алла Пугачёва прокомментировал полупустой зал на выступлении Данилы Козловского

Данила Козловский (Фото: Инстаграм** danilakozlovsky)
Данила Козловский уже несколько лет не выступает в России и зарабатывает гастрольными турами за рубежом. Его очередное выступление состоялось на Кипре и удостоилось высокой оценки бывшей примадонны Аллы Пугачёвой.
Певице и её супругу юмористу, шоумену и сознательному эмигранту Максиму Галкину* было просто посетить мероприятие, так как они уже некоторое живут в роскошных апартаментах в Лимасоле, втором по величине городе островного государства и его финансовом центре. Туда они переехали после бегства из Израиля, когда в еврейском государстве стало по известным причинам неспокойно. Народной артистке СССР понравилось то, что она увидела, несмотря на то, что Данила был на сцене один.
Алла Пугачёва, Данила Козловский и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Галкин* ограничился тем, что на совместном фото приобнял Данилу, не то не подпуская к нему свою супругу, не то опасаясь, что может сам к нему уйти. Такое предположение высказали некоторые пользователи Интернета в комментариях к публикации.
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* Признан иноагентом в РВ
** Запрещённая в России социальная сеть
«Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — прокомментировала она моноспектакль в своей социальной сети.Козловский никогда не скрывал своего трепетного отношения к певице. Год назад он публично признался ей в любви, поздравляя с днём рождения. Нынешний предмет страсти актёра Оксана Акиньшина тоже рассыпалась в благодарностях Пугачёвой, благодаря за лестный отзыв о представлении, как и режиссёр постановки Савва Савельев.
Алла Пугачёва, Данила Козловский и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Галкин* ограничился тем, что на совместном фото приобнял Данилу, не то не подпуская к нему свою супругу, не то опасаясь, что может сам к нему уйти. Такое предположение высказали некоторые пользователи Интернета в комментариях к публикации.
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«Теперь не отмоется»: Отрицающий бегство на Запад Козловский попал в компанию Пугачёвой и Макаревича*
* Признан иноагентом в РВ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов