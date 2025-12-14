Стало известно, на кого заменят Ларису Долину для выступления в новогоднюю ночь
Организаторы одного из новогодних мероприятий отказались от выступления Ларисы Долиной в пользу Анжелики Варум. Об этом пишет KP.RU.
По данным издания, замена произошла в ресторане «Пушкинъ», где Долина должна была дать 40-минутный концерт. Какую сумму певица недополучит из-за отмены, не уточняется.
Отмечается, что в новогоднюю ночь артисты могут зарабатывать порядка 15-20 млн рублей, однако многое зависит от количества заказов. Самой востребованной в Москве оказалась Татьяна Буланова. Она запланировала сразу четыре выступления, сохраняя «средний» уровень гонорара.
Он сопоставим с расценками Варум — примерно 4-6 млн рублей. В новогоднюю ночь певица выступит в «Модусе», «Сиксти», «Рэддиссоне» и «Сохо».
