Стало известно, на кого заменят Ларису Долину для выступления в новогоднюю ночь

14 декабря 2025, 22:30

KP.RU: Организаторы новогоднего корпоратива заменили Долину на Варум

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Организаторы одного из новогодних мероприятий отказались от выступления Ларисы Долиной в пользу Анжелики Варум. Об этом пишет KP.RU.