Прилучный намерен засудить Муцениеце за клевету

15 декабря 2025, 06:44

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Актрисе Агате Муцениеце придется отвечать за свои слова в адрес бывшего супруга Павла Прилучного. Об этом пишет издание Woman.ru.





Недавно она обвинила звезду сериала «Мажор» в распространении недостоверной информации. По этой причине адвокат Прилучного инициировала проверку в отношении Муцениеце из‑за её резких публичных высказываний в соцсетях.



«Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности. Просто знайте, что вот такой человек Павел. Представляете?» — писала Муцениеце в соцсетях.