Прилучный намерен засудить Муцениеце за клевету
Актрисе Агате Муцениеце придется отвечать за свои слова в адрес бывшего супруга Павла Прилучного. Об этом пишет издание Woman.ru.
Недавно она обвинила звезду сериала «Мажор» в распространении недостоверной информации. По этой причине адвокат Прилучного инициировала проверку в отношении Муцениеце из‑за её резких публичных высказываний в соцсетях.
«Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности. Просто знайте, что вот такой человек Павел. Представляете?» — писала Муцениеце в соцсетях.Юрист Прилучного заявила о намерении привлечь телезвезду к ответственности за клевету. При этом она подчеркнула, что цель не в наказании, а в фиксации факта судимости, которая отразится в биографии актрисы.
На текущий момент производство по делу временно приостановлено из-за состояния здоровья актрисы, которая недавно родила третьего ребёнка. Адвокат отметила, что судебное разбирательство возобновится в январе-феврале будущего года и Муцениеце предъявят обвинения.