«Прошлись катком»: актриса Анастасия Макеева откровенно высказалась о спасении брака от травли

Анастасия Макеева и Роман Мальков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Анастасия Макеева в конце мая отметит четырёхлетие со дня венчания с супругом Романом Мальковым. Победительница шоу «Три аккорда» призналась, что далеко не все поддержали её с мужем решение дать клятвы друг другу перед Богом.
43-летняя актриса рассказала, что им с избранником пришлось пройти через очень много трудностей. В начале отношений они столкнулись с травлей.
Но, вместе пройдя через столько трудностей, Макеева и Мальков приняли решение о венчании. В тот момент, как рассказала актриса, они начали каждый день молиться, читать православную литературу и паломничать.
Друзья и близкие долго пытались отговорить пару от такого шага, но возлюбленные всё же пошли наперекор и в итоге смогли выстроить счастливые отношения.
Для Макеевой этот брак стал четвёртым. Впервые актриса вышла замуж за коллегу Петра Кислова, вторым мужем Анастасии стал музыкант Глеб Матвейчук, а третьим – адвокат Александр Сакович.
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«А когда ты проходишь тот ужас, что пришлось пройти нам с Романом, тебе хочется одного – чтобы тебя не трогали. От нас отказались друзья и партнёры, по нам катком прошлась пресса», – откровенно поделилась Макеева в беседе с порталом Леди.Mail.Публика была возмущена тем, что бизнесмен ради актрисы бросил жену и четырёх детей. Это сказалось и на самой Анастасии, с которой перестали общаться многие близкие и знакомые.
Но, вместе пройдя через столько трудностей, Макеева и Мальков приняли решение о венчании. В тот момент, как рассказала актриса, они начали каждый день молиться, читать православную литературу и паломничать.
Друзья и близкие долго пытались отговорить пару от такого шага, но возлюбленные всё же пошли наперекор и в итоге смогли выстроить счастливые отношения.
Для Макеевой этот брак стал четвёртым. Впервые актриса вышла замуж за коллегу Петра Кислова, вторым мужем Анастасии стал музыкант Глеб Матвейчук, а третьим – адвокат Александр Сакович.
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Анастасия Чинкова