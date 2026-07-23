«У него характер»: Яна Рудковская рассказала, как её сын справляется с хейтом
Яна Рудковская рассказала, как её сын справляется с хейтом
Яна Рудковская выступила на фестивале Dream Fest в Баку и рассказала о реакции сына Саши (известного как Гном Гномыч) на критику.
В беседе с корреспондентом Super Яна заявила, что мальчик не принимает негативные комментарии близко к сердцу, но она всё же просит его не читать материалы с резкой критикой в свой адрес.
«Вообще не расстраиваемся, мы давно привыкли, что у нас люди любят хайпануть на нашей фамилии. Хорошо, что Саша это не читает. <...> Он вообще не воспринимает это никак. У него характер Евгения», — поделилась Рудковская.Продюсер добавила, что сын ведёт обычную детскую жизнь, но уже имеет собственное мнение о спортивном гражданстве. Саша намерен выступать за Азербайджан, но при этом прославлять российскую школу фигурного катания «Ангелы Плющенко» — своего папы.