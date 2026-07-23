«У него характер»: Яна Рудковская рассказала, как её сын справляется с хейтом

23 июля 2026, 22:12

Яна Рудковская рассказала, как её сын справляется с хейтом

Яна Рудковская (Фото: Telegram @doveoftheworld)

Яна Рудковская выступила на фестивале Dream Fest в Баку и рассказала о реакции сына Саши (известного как Гном Гномыч) на критику.





В беседе с корреспондентом Super Яна заявила, что мальчик не принимает негативные комментарии близко к сердцу, но она всё же просит его не читать материалы с резкой критикой в свой адрес.

«Вообще не расстраиваемся, мы давно привыкли, что у нас люди любят хайпануть на нашей фамилии. Хорошо, что Саша это не читает. <...> Он вообще не воспринимает это никак. У него характер Евгения», — поделилась Рудковская.