«Очень горевал и плакал навзрыд»: раскрыто, почему Владимир Кузьмин не простился с младшим братом

Владимир Кузьмин (фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)
Актриса Вера Сотникова и дочь Александра Кузьмина стали гостями шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Они раскрыли, почему музыкант Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата.
После похорон Александра Кузьмина поклонники ещё долго обсуждали, почему исполнитель хита «Белые, дикие кони» не счёл нужным проститься с близким родственником. Многие осудили музыканта за такой шаг. Однако друзья и близкие поспешили прояснить ситуацию.
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«Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер», – отметила Сотникова.Дочь покойного Сюзанна, как выяснилось, не обижается на знаменитого дядю. Она подчеркнула, что Владимир очень тяжело воспринял новость о смерти родного брата.
«Есть личное – а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», – рассказала девушка.Читайте также:
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Анастасия Чинкова