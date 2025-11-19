«Очень горжусь»: Дмитриенко отреагировал на первое место Пересильд в актёрском рейтинге

19 ноября 2025, 22:56

Ваня Дмитриенко растрогался победой Анны Пересильд в рейтинге лучших актрис

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Ваня Дмитриенко не прошёл мимо публикации нового рейтинга лучших актёров и актрис 2025 года.





Причиной стали результаты, которые особенно порадовали певца — на первом месте оказалась его возлюбленная Анна Пересильд.



В личном блоге Дмитриенко признался, что просто не мог промолчать. Он подчеркнул, что высокое признание — результат характера Анны, её трудолюбия, дисциплины и полной самоотдачи профессии.





«Тут сложно промолчать. Очень горжусь, честно. Как мне нравится в Ане то, что она находит в себе силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться», — написал артист.