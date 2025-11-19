Достижения.рф

«Очень горжусь»: Дмитриенко отреагировал на первое место Пересильд в актёрском рейтинге

Ваня Дмитриенко растрогался победой Анны Пересильд в рейтинге лучших актрис
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Ваня Дмитриенко не прошёл мимо публикации нового рейтинга лучших актёров и актрис 2025 года.



Причиной стали результаты, которые особенно порадовали певца — на первом месте оказалась его возлюбленная Анна Пересильд.

В личном блоге Дмитриенко признался, что просто не мог промолчать. Он подчеркнул, что высокое признание — результат характера Анны, её трудолюбия, дисциплины и полной самоотдачи профессии.

«Тут сложно промолчать. Очень горжусь, честно. Как мне нравится в Ане то, что она находит в себе силы ни на что не реагировать, а просто работать и трудиться», — написал артист.
Певец отметил, что упорный труд сразу даёт ощутимые плоды — об этом свидетельствуют объективные показатели, включая первые места в серьёзных рейтингах.

