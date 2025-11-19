«Всё тело кричало»: Саша Савельева призналась о страхе выходить из дома после родов
В своём Telegram-канале Саша Савельева откровенно рассказала, что после рождения сына Леона от актёра Кирилла Сафонова столкнулась с тяжёлым жизненным кризисом.
По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что самостоятельно справиться с состоянием уже не сможет и ей необходима помощь специалистов.
Певица призналась, что первые месяцы после родов были крайне тяжёлыми: хронический недосып, однообразные дни и постоянно растущая тревога буквально лишали её сил. При этом в социальных сетях Саша пыталась сохранять позитивный образ, который сильно расходился с её реальными чувствами. Ситуацию усугубила пандемия — на фоне эмоционального истощения наступил настоящий переломный момент.
«В марте меня накрыло очень сильно — я боялась выходить из дома. Ночью у меня началась дрожь, всё тело будто кричало, что дальше так нельзя», — вспомнила Савельева.По её словам, она посмотрела на себя в зеркало и увидела измождённого человека, который не спит, не ест и буквально истощён тревогой.
Осознав, что состояние ухудшается, звезда обратилась к неврологу, а затем — к психотерапевту.
Специалист диагностировал тревожно-депрессивное состояние и настоял на необходимости лечения. С тех пор Савельева призналась, что интересуется психологией не из любопытства, а из собственного болезненного опыта восстановления.