«Всё тело кричало»: Саша Савельева призналась о страхе выходить из дома после родов

19 ноября 2025, 21:43

Саша Савельева пережила тяжёлый психологический кризис после рождения сына

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

В своём Telegram-канале Саша Савельева откровенно рассказала, что после рождения сына Леона от актёра Кирилла Сафонова столкнулась с тяжёлым жизненным кризисом.





По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что самостоятельно справиться с состоянием уже не сможет и ей необходима помощь специалистов.



Певица призналась, что первые месяцы после родов были крайне тяжёлыми: хронический недосып, однообразные дни и постоянно растущая тревога буквально лишали её сил. При этом в социальных сетях Саша пыталась сохранять позитивный образ, который сильно расходился с её реальными чувствами. Ситуацию усугубила пандемия — на фоне эмоционального истощения наступил настоящий переломный момент.





«В марте меня накрыло очень сильно — я боялась выходить из дома. Ночью у меня началась дрожь, всё тело будто кричало, что дальше так нельзя», — вспомнила Савельева.