«Всё тело кричало»: Саша Савельева призналась о страхе выходить из дома после родов

Саша Савельева пережила тяжёлый психологический кризис после рождения сына
Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

В своём Telegram-канале Саша Савельева откровенно рассказала, что после рождения сына Леона от актёра Кирилла Сафонова столкнулась с тяжёлым жизненным кризисом.



По словам артистки, в какой-то момент она осознала, что самостоятельно справиться с состоянием уже не сможет и ей необходима помощь специалистов.

Певица призналась, что первые месяцы после родов были крайне тяжёлыми: хронический недосып, однообразные дни и постоянно растущая тревога буквально лишали её сил. При этом в социальных сетях Саша пыталась сохранять позитивный образ, который сильно расходился с её реальными чувствами. Ситуацию усугубила пандемия — на фоне эмоционального истощения наступил настоящий переломный момент.

«В марте меня накрыло очень сильно — я боялась выходить из дома. Ночью у меня началась дрожь, всё тело будто кричало, что дальше так нельзя», — вспомнила Савельева.
По её словам, она посмотрела на себя в зеркало и увидела измождённого человека, который не спит, не ест и буквально истощён тревогой.
Осознав, что состояние ухудшается, звезда обратилась к неврологу, а затем — к психотерапевту.

Специалист диагностировал тревожно-депрессивное состояние и настоял на необходимости лечения. С тех пор Савельева призналась, что интересуется психологией не из любопытства, а из собственного болезненного опыта восстановления.

