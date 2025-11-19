«Снова в своём теле»: Регина Тодоренко рассказала, как возвращает форму после третьих родов

19 ноября 2025, 21:32

Регина Тодоренко поделилась секретами стимуляции лактации благодаря пилатесу

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко подробно рассказала своим подписчикам о том, как восстанавливается после рождения третьего ребёнка.





Звезда отметила, что многие интересуются её послеродовой программой, и решила поделиться личным опытом.



Артистка поставила себе цель заниматься пилатесом четыре раза в неделю. Она отметила, что регулярные тренировки помогают не только вернуть прежнюю форму, но и восстановить ощущение связи с собственным телом.





«Каждый раз, когда выхожу из студии уставшая, раскрасневшаяся, думаю: "Вот они, маленькие шаги к большой цели — жить в здоровом теле". <…> Как будто ты снова в своём теле, а не болтаешься где-то рядом», — поделилась Тодоренко в своём Telegram-канале.