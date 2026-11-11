«Очень хитрый»: Певица MARGO раскрыла подробности отношений с Дмитрием Шепелевым

11 ноября 2026, 12:22

Певица MARGO высказалась об отношениях с Шепелевым на проекте СТС «Три острова»

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) рассказала о конфликте с Дмитрием Шепелевым, который случился на проекте «Три острова» на СТС.





В беседе с «Леди Mail» артистка заявила, что никаких разногласий с Шепелевым у неё изначально не было.

«Дмитрий Шепелев — очень умный и хитрый мужчина, поэтому он со мной не ссорился. Он вообще не ссорился ни с кем из участников. Он, так скажем, отмалчивался, но хорошо себя показывал в состязаниях. Я подтвердила слова Вовы Маркони, с которым у нас не сложились отношения. И я наслышана о том, что он не очень хорошо общался с администрацией, причём достаточно грубо», — рассказала Маргарита.