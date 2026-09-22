«Только если попросит папа»: Мария Машкова рассказала о своей фамилии

22 сентября 2026, 21:53

Мария Машкова объяснила, почему не отказывается от фамилии отца

Мария Машкова (Фото: Instagram* / @masha_mashkova_official)

Мария Машкова объяснила в соцсетях, почему продолжает носить фамилию своего отца — актёра Владимира Машкова. По словам артистки, с самого детства окружающие знали её именно как Машу Машкову, поэтому фамилия давно стала неотъемлемой частью её имени и личной истории.





Актриса призналась, что ей нравится само сочетание «Маша Машкова» и менять его по чьей-либо просьбе она не собирается. Единственным человеком, чьё мнение в этом вопросе для неё действительно имеет значение, остаётся её отец. Машкова заявила, что готова отказаться от фамилии только в том случае, если Владимир Машков лично попросит её об этом.





«Делать это по просьбе разгневанных комментаторов, поддерживающих преступную войну в Украине, я точно не буду», — заявила артистка.