«Только если попросит папа»: Мария Машкова рассказала о своей фамилии
Мария Машкова объяснила, почему не отказывается от фамилии отца
Мария Машкова объяснила в соцсетях, почему продолжает носить фамилию своего отца — актёра Владимира Машкова. По словам артистки, с самого детства окружающие знали её именно как Машу Машкову, поэтому фамилия давно стала неотъемлемой частью её имени и личной истории.
Актриса призналась, что ей нравится само сочетание «Маша Машкова» и менять его по чьей-либо просьбе она не собирается. Единственным человеком, чьё мнение в этом вопросе для неё действительно имеет значение, остаётся её отец. Машкова заявила, что готова отказаться от фамилии только в том случае, если Владимир Машков лично попросит её об этом.
«Делать это по просьбе разгневанных комментаторов, поддерживающих преступную войну в Украине, я точно не буду», — заявила артистка.При этом в американском паспорте Машкова уже отказалась от отчества. Теперь официально она записана просто как Маша Машкова — без привычного для российских документов отчества.