«Очень интересно»: Гогунский может скрывать доходы через фирму своей матери

02 октября 2026, 22:09

Super: Гогунский может скрывать часть доходов через фирму своей матери

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Компания «ВИТ», ранее принадлежавшая актеру Виталию Гогунскому, оказалась в центре спора между артистом и его бывшей супругой Ириной Маирко. Об этом стало известно 2 октября.





Как выяснил Super, в настоящее время единственным учредителем организации является мать Гогунского Татьяна. Конфликт вокруг компании возник на фоне судебного разбирательства Гогунского и Маирко. Представители бывшей супруги актера считают, что через «ВИТ» могут проходить его реальные доходы, которые не учитываются при расчете алиментов на их дочь Милану Стар.



Согласно регистрационным данным, «ВИТ» занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. До 2023 года владельцем организации был сам Гогунский, после чего единственным учредителем стала его мать.



По данным СПАРК-Интерфакс, в 2025 году выручка компании составила 29,5 миллиона рублей, расходы — 21,9 миллиона рублей, а чистая прибыль достигла 5,755 миллиона рублей. В 2024 году организация получила 14,5 миллиона рублей выручки, а ее чистая прибыль составила около семи тысяч рублей.



На последнем судебном заседании адвокат Ирины Маирко обратила внимание на переводы денежных средств от «ВИТ» в адрес Гогунского. По словам защитницы, в назначении платежей указали договоры на оказание актерских услуг. Кроме того, юрист напомнила, что ранее сам артист называл свою мать продюсером.



