«Очень милые зайчики там все»: участники группы «Город 312» о выступлениях в российских тюрьмах

Группа «Город 312» (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Солисты музыкальной группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о выступлениях в российских тюрьмах.
Недавно артисты посетили колонию для несовершеннолетних. Музыканты отметили, что люди в местах лишения свободы нуждаются в поддержке. Макарова также добавила, что девочки в возрасте 14-15 лет, которые совершили «ужасные вещи», имеют шанс наладить жизнь после выхода из тюрьмы.
Читайте также:
Дом у моря в Юрмале и элитные квартиры в Москве: какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова после срока в колонии
«Вот кто меня в тот день расстроил»: Костенко не может забыть, как Тарасов пересёкся на светском мероприятии с Бузовой
Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти
«Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом», – отметила солистка группы в беседе с Пятым каналом.Макарова добавила, что группа «Город 312» выступает в российских тюрьмах уже более 20 лет.
Читайте также:
Дом у моря в Юрмале и элитные квартиры в Москве: какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова после срока в колонии
«Вот кто меня в тот день расстроил»: Костенко не может забыть, как Тарасов пересёкся на светском мероприятии с Бузовой
Бывшая жена Паши Техника дала интервью Ксении Собчак после его смерти
Анастасия Чинкова