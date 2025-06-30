«Очень много дал мне»: Иван Янковский рассказал, чему научился у знаменитого деда
Иван Янковский вспомнил, как ходил в храмы и музеи со знаменитым дедом
Внук легендарного советского актёра Олега Янковского Иван поделился воспоминаниями о детстве. Звезда сериалов «Аутсорс» и «Фишер» рассказал, чему научился у деда.
Иван Янковский отметил, что его воспитывали в строгости. За любую провинность родители грозились отправить его в Суворовское училище. В детстве будущему актёру не нравился такой подход, однако сейчас он благодарен за это.
Также артист рассказал, что знаменитный дед приобщал его к духовной жизни. Их день всегда делился пополам: сначала они проводили время в храме или музее и лишь потом занимались привычным детским увлечениям.
«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, – это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», – поделился Янковский в интервью газете «Ведомости».Иван также приобрёл от родственника умение наблюдать за окружающим миром. По воспоминаниям актёра, дед мог часами сидеть на веранде, курить трубку и о чём-то размышлять в тишине.
Напомним, что в 2021 году у Янковского-младшего в браке с актрисой Дианой Пожарской родился сын Олег. Мальчику отец прививает заветы деда, имя которого он носит.