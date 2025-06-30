«Очень много дал мне»: Иван Янковский рассказал, чему научился у знаменитого деда

30 июня 2025, 11:03

Иван Янковский вспомнил, как ходил в храмы и музеи со знаменитым дедом

Иван Янковский (фото: Telegram @yankovskiyivan)

Внук легендарного советского актёра Олега Янковского Иван поделился воспоминаниями о детстве. Звезда сериалов «Аутсорс» и «Фишер» рассказал, чему научился у деда.





Иван Янковский отметил, что его воспитывали в строгости. За любую провинность родители грозились отправить его в Суворовское училище. В детстве будущему актёру не нравился такой подход, однако сейчас он благодарен за это.



Также артист рассказал, что знаменитный дед приобщал его к духовной жизни. Их день всегда делился пополам: сначала они проводили время в храме или музее и лишь потом занимались привычным детским увлечениям.





«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, – это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», – поделился Янковский в интервью газете «Ведомости».