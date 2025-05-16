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Сестра Ивана Янковского дебютирует за рубежом в фильме «Не от мира сего»

Елизавета Янковская (фото: Instagram* @lizayank)

Елизавета Янковская (фото: Instagram* @lizayank)

Сестра Ивана Янковского Елизавета получила роль в фильме испанского режиссера Альберта Серры «Не от мира сего». Картина будет посвящена дипломатическим переговорам между Россией и США, сообщает Variety.
Для 30-летней Янковской это будет первая международная роль. Главную роль в фильме исполнит Райли Кио.

Отмечается, что «Не от мира сего» станет дебютной картиной Серры. Фильм на английском языке повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар украинского конфликта, чтобы попытаться найти решение экономического спора. Проект будет иллюстрировать многолетнее соперничество между Москвой и Вашингтоном.

В фильме будут вставки русскоязычных диалогов. К съёмкам планируется приступить этим летом. В проекте должна была принять участие звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, однако она выбыла.

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Появилось первое совместное фото Алексея Воробьева с его женой
16 мая 2025, 14:51

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)

На сайте российского посольства в Австрии появилось первое совместное фото певца и актера Алексея Воробьева с его женой Аидой Гарифуллиной. Кадры опубликовало издание Super.
На фотографии влюбленных запечатлели на приеме в российском посольстве в Вене по случаю Дня Победы. Отмечалось, что Гарифуллина помимо российского паспорта, имеет и австрийский.

Напомним, что Алексей Воробьев женился. Избранницей исполнителя хита «Сумасшедшая» стала известная оперная певица Аида Гарифуллина. Информатор из окружения возлюбленных заявил, что роман начался зимой этого года, а уже в апреле пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Ранее Воробьев только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу. На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.




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Сестра Ивана Янковского дебютирует за рубежом в фильме «Не от мира сего»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#брак
#фотография
#певица
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«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях
16 мая 2025, 14:45

Борис Горшков (фото: кадр из программы «Малахов»)

Телеведущий Андрей Малахов вновь собирает студию для обсуждения резонансной истории — конфликта в семье известной артистки Надежды Кадышевой. Главный герой обсуждения — её сын Григорий, которого обвиняют в равнодушии к собственным детям и череде скандалов с женщинами из его прошлого. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

«Гриша, верни долги!» — скандируют зрители


Аудитория не скрывает эмоций: обвинения в адрес Григория Кадышева звучат всё громче. К обсуждению подключился бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой — Борис Горшков. Он проработал с артисткой в её звёздные годы, организуя гастроли, эфиры и съёмки.

«Я даже автограф ей придумал — она до сих пор им пользуется», — рассказал Горшков.

Он отметил, что поначалу Надежда и её супруг Александр Костюк были приятными и простыми людьми, но со временем, с ростом популярности, их отношение к окружающим резко изменилось.

«Ко мне начали относиться как к прислуге. Людей увольняли по надуманным причинам, лишь бы не платить больше», — заявил он.

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«Папа, купи»: как рос Григорий Кадышев


По словам бывшего менеджера, Григорий рос избалованным, не знал отказа и быстро привык к роскоши.

«Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс… Не уверен я, способен ли он влюбиться, если у него деньги на первом месте», — поделился Горшков.

Борис рассказывал, что был своего рода нянькой для Григория, сопровождал его в поездках, занимался досугом ребёнка. Когда мальчик подрос, попытался поговорить с ним о будущем.

Борис Горшков и Григорий (фото: кадр из программы «Малахов»)

«Я как-то разговаривал с ним. Вот, мол, мама поет, папа играет. А ты что думаешь делать? На это он ответил: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который мне отойдет". А потом это потребительское отношение к родителям перешло на жен. Теперь уже к своим детям он относится по-скотски. Нормальные мужики так не делают», — возмутился Борис.

Бывшие жёны выдвигают обвинения


В студию пришли сразу несколько женщин из прошлого Григория. Габриэлла Мерман, бывшая жена, заявила, что намерена лишить его родительских прав, заявляя, что он полностью игнорирует её. По словам девушки, у отца Григория она и вовсе заблокирована.

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Жил за счет мужчин? Андрей Малахов продолжает скандальное расследование о сыне Надежды Кадышевой. Где сейчас ее сын Григорий

Кроме того, первая жена Григория — Анжелика Бирюкова. Женщина впервые рассказала подробности их расставания.

«Я никому никогда не говорила, но сегодня решусь. Мало кому известно, как именно Григорий ушел из семьи. Это произошло, когда нашему сыну было 8 месяцев. Я ушла гулять с ребенком, а когда вернулась, ни его, ни его вещей дома не оказалась», — призналась она.

Позже, когда понадобилось разрешение на выезд ребёнка за границу, по её словам, Григорий потребовал за это деньги — сумма достигла миллиона рублей.

Габриэлла Мерман (фото: кадр из программы «Малахов»)

Долги, мистика и ограничение матери


Дарья Де Батс, ещё одна бывшая возлюбленная, заявила, что Кадышев должен ей 9 миллионов рублей и отказывается возвращать долг, из-за чего она и решила рассказать об этом в эфире.

Другая девушка, которая захотела остаться анонимной, утверждает, что Григорий «общается с потусторонним миром и сливает туда энергию».

Кроме того, поступила информация, что сама Надежда Кадышева якобы изолирована от внешнего мира.

«Она отрезана от всего. Она никуда не выходит, ее полностью ограничивают», — сказала Де Батс.

Противоречивые мнения: Кадышев — нарцисс или жертва нападок?


Несмотря на шквал обвинений, не все гости студии настроены против Григория. Работница театра Кадышевой и мама Бориса Горшкова Тамара Любимова называет его порядочным человеком.

«Я могу сказать о нём только хорошее», — сказала она.

Семья Надежды Кадышевой (фото: кадр из программы «Малахов»)

Женщина добавила, что разговоры про меркантильность наследника Кадышевой неправда.

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#деньги
#семья
#долги
#артист
#певец
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Бизнес Андрея Махалова терпит убытки: телеведущий потерял 15 миллионов рублей
Андрей Малахов потерял 15 миллионов рублей на собственном санатории
16 мая 2025, 14:42

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бизнес Андрея Малахова терпит убытки. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», его компания ООО СГК «Изовела» ушла в минус.
Тем не менее ранее предприятие демонстрировало внушительную выручку — 185 миллионов рублей. Однако по итогам прошлого года убыток составил 15 миллионов рублей. Причины резкого финансового падения в материале не называются.

Единственным утешением для телезвезды стало то, что все налоги удалось выплатить. По данным базы ФНС, ранее у него накопилась задолженность в размере 1,1 миллиона рублей.

К слову, санаторий осуществляет деятельность в родном городе телеведущего — Апатитах. Владельцем оздоровительного комплекса Андрей Малахов стал два года назад.

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#санаторий
#налоги
#предприятие
#фнс
#телевидение
#бизнес
#деньги
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Вера Сотникова обругала мотоциклиста, сбившего насмерть Елену Земляникину: «Скотина ехала, я видела»
Вера Сотникова назвала скотиной мотоциклиста, сбившего насмерть Земляникину
16 мая 2025, 14:37

Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)

Телеведущая Вера Сотникова рассказала о погибшей актрисе, которую знала с юности. Актриса обругала байкера, который сбил Елену Земляникину.
Актриса фильма «Москве слезам не верит» умерла утром в среду, 14 мая. Елену Земляникину на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко в Москве сбил байкер на мотоцикле «Ямаха». Сегодня телеведущая поделилась воспоминаниями о покойной артистке

«Безумно жалко. Ленка была на самом деле очень отзывчивая, улыбчивая, очень нежная девочка <...> У нее всегда были такие тоже добрые, замечательные роли. Нельзя вообще представить, что ей дадут какую-то характерную или отрицательную роль. Нет, она прямо была ангелом, конечно», — обратила внимание Сотникова.

Вера отметила, что Елена являлась старшей сестрой режиссера Александра Стриженова. В июле прошлого года он потерял маму — Любовь Васильевна ушла из жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии. Причиной ее кончины стал инсульт. А отец кинематографиста скончался в феврале в Москве от инфаркта мозга.

«Представляю, какое опять на Сашу Стриженова и Катю горе свалилось. В общем, жалко. Мои воспоминания только самые светлые», — рассказала Сотникова.

Последние секунды жизни актрисы попали на видео. Мотоциклист врезался в Елену, от сильнейшего удара артистка отлетела и упала на дорогу. Вера объявила, что байкер видел Земляникину, но все же не затормозил.

«Еще такая скотина ехала, я видела. Въехала, сбила, не приостановилась даже на пешеходный переход. И главное, никакой машины вроде не было. Он не мог не видеть, что человек идет», — призналась Сотникова в беседе с «Абзацем».

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#смерть
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Алексей Воробьев вышел на связь после сообщений о тайной свадьбе
Алексей Воробьев закрыл правую руку картинкой на фотографии
16 мая 2025, 14:07

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)

Певец Алексей Воробьев вышел на связь с фолловерами после сообщений о его тайной свадьбе. Примечательно, что никаких заявлений относительно бракосочетания с Аидой Гарифуллиной актер не делал.
Исполнитель хита «Сумасшедшая» только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу.

На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)


Пользователи Сети полагают, что поскольку певец и его предполагаемая жена молчат, судя по всему, им есть что скрывать. Тогда кто-то из молодоженов уже опроверг бы сообщения о бракосочетании, считают поклонники Воробьева.

Напомним, инсайдеру Super стало известно о том, что Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. , пара официально зарегистрировала брак в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

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#актёр
#певец
#свадьба
#брак
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