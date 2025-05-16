Сестра Ивана Янковского дебютирует за рубежом в фильме «Не от мира сего»

Елизавета Янковская (фото: Instagram* @lizayank)
Сестра Ивана Янковского Елизавета получила роль в фильме испанского режиссера Альберта Серры «Не от мира сего». Картина будет посвящена дипломатическим переговорам между Россией и США, сообщает Variety.
Для 30-летней Янковской это будет первая международная роль. Главную роль в фильме исполнит Райли Кио.
Отмечается, что «Не от мира сего» станет дебютной картиной Серры. Фильм на английском языке повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар украинского конфликта, чтобы попытаться найти решение экономического спора. Проект будет иллюстрировать многолетнее соперничество между Москвой и Вашингтоном.
В фильме будут вставки русскоязычных диалогов. К съёмкам планируется приступить этим летом. В проекте должна была принять участие звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, однако она выбыла.
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Отмечается, что «Не от мира сего» станет дебютной картиной Серры. Фильм на английском языке повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар украинского конфликта, чтобы попытаться найти решение экономического спора. Проект будет иллюстрировать многолетнее соперничество между Москвой и Вашингтоном.
В фильме будут вставки русскоязычных диалогов. К съёмкам планируется приступить этим летом. В проекте должна была принять участие звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, однако она выбыла.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова