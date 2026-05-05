«Очень много работала»: Анна Семенович рассказала о крестницах
Певица Анна Семенович поделилась в соцсетях радостной новостью — в её жизни скоро появятся сразу две крестницы. Близкие подруги артистки недавно стали мамами, и теперь она готовится взять на себя важную роль крестной.
Семенович призналась, что серьёзно подходит к этому этапу и активно изучает психологию и вопросы воспитания детей. По её словам, ей важно не просто проводить время с девочками, но и стать для них поддержкой, наставником и человеком, который поможет сформировать уверенность в себе.
Артистка откровенно рассказала, что её собственное детство было довольно строгим: её часто сравнивали с другими, что в дальнейшем повлияло на самооценку. Несмотря на успехи в карьере, ей долгое время не хватало внутренней опоры, и только работа с психологом помогла справиться с этим.
Теперь Семенович хочет избежать подобных ошибок в воспитании крестниц. Она уверена, что один из главных секретов — это поддержка и похвала. По её мнению, важно чаще говорить детям о их достоинствах и достижениях, чтобы они росли уверенными и счастливыми.
