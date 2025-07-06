Суд повторно взыскал с Тимати долг за ЖКУ
Суд в Москве повторно взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Тимати
Мировой суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Об этом сообщает РИА Новости.
Иск подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). С музыканта взыскали плату за жилплощадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Точная сумма долга не уточняется.
В апреле этого года суд взыскивал с Тимати задолженность по двум аналогичным искам ФКР. Подобные иски поступали к бизнесмену и в 2024 году.
Ранее стало известно, что суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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