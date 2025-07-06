Суд повторно взыскал с Тимати долг за ЖКУ

06 июля 2025, 08:10

Суд в Москве повторно взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Тимати

Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Мировой суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Об этом сообщает РИА Новости.