Суд повторно взыскал с Тимати долг за ЖКУ

Суд в Москве повторно взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Тимати
Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Мировой суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Об этом сообщает РИА Новости.



Иск подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). С музыканта взыскали плату за жилплощадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Точная сумма долга не уточняется.

В апреле этого года суд взыскивал с Тимати задолженность по двум аналогичным искам ФКР. Подобные иски поступали к бизнесмену и в 2024 году.

Ранее стало известно, что суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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