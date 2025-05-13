«Очень нагло себя вёл»: Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым мужем Макаровым

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. В шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что их встреча произошла абсолютно случайно.
Телезвезда в один из вечеров 2012 года решила поужинать с подругами в ресторане, а за соседним столиком сидел Макаров.
Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию
Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына
«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
«Он подошёл ко мне, представился. Очень нагло себя вёл. А мне нравится такое, когда меня не боятся», – отметила Кудрявцева.Между спортсменом и телеведущей вспыхнула искра и они начали встречаться, а уже в 2013 году сыграли свадьбу. Торжество вышло очень дорогим и масштабным.
«Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна», – заявила подруга Сергея Лазарева.Читайте также:
Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию
Одинок и много работает: Лера Кудрявцева рассказала о личной жизни сына
«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова