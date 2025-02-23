«Она против этой свадьбы»: Волочкова ответила, придет ли ее бывший муж на свадьбу дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)
Бывшему мужу экс-примы Большого Анастасии Волочковой прийти на свадьбу их дочери Ариадны может помешать жена. Своим мнением балерина поделилась в беседе с «МК».
«Думаю, будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике», — сказала Волочкова.Собеседница добавила, что Ариадне было тяжело, когда она жила в отцовской семье. Дошло до того, что девушке и ее жениху Никите пришлось снять отдельное жилье в Москве.
«Они живут сейчас там, снимают на свои деньги», — пояснила Волочкова.Она резюмировала, что отсутствие гостей не отразится на празднике.
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Никита Кротов