«Я была одинокой»: Ксения Собчак вспомнила неудачный опыт на сайте знакомств

17 мая 2026, 21:37

Ксения Собчак вспомнила, как пыталась найти парня через сайт знакомств

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в новом выпуске шоу «Осторожно: Собчак!» рассказала давнюю историю о неудачном опыте на сайте знакомств.





Однажды журналистка, которая тогда ещё не встретила будущего мужа, решила зарегистрироваться на популярном сайте знакомств. Проблема возникла почти сразу: пользователи не поверили, что к ним зашла сама Собчак.

«Я один раз зашла в Tinder, много лет назад. Подписалась под своим именем. И мне тут же написали: «Что ты врёшь?». Потому что поверить, что туда зашла Ксения Собчак, видимо, было невозможно», — рассказала она.

«Я была тогда одинокой девушкой», — добавила Ксения.