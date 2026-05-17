«Я была одинокой»: Ксения Собчак вспомнила неудачный опыт на сайте знакомств
Ксения Собчак вспомнила, как пыталась найти парня через сайт знакомств
Ксения Собчак в новом выпуске шоу «Осторожно: Собчак!» рассказала давнюю историю о неудачном опыте на сайте знакомств.
Однажды журналистка, которая тогда ещё не встретила будущего мужа, решила зарегистрироваться на популярном сайте знакомств. Проблема возникла почти сразу: пользователи не поверили, что к ним зашла сама Собчак.
«Я один раз зашла в Tinder, много лет назад. Подписалась под своим именем. И мне тут же написали: «Что ты врёшь?». Потому что поверить, что туда зашла Ксения Собчак, видимо, было невозможно», — рассказала она.Журналистка не стала доказывать, что это действительно она, и восприняла ситуацию как социальный эксперимент.
«Я была тогда одинокой девушкой», — добавила Ксения.Ранее Екатерина Гордон рассказала о примирении с Ксенией Собчак. По словам юриста, переломный момент наступил после того, как журналистка сама обратилась к ней за помощью.