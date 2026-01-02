Достижения.рф

Певица Слава приняла жёсткое решение в конце 2025 года

Певица Слава перед Новым годом разорвала все токсичные отношения
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) накануне Нового года приняла для себя принципиальное решение — полностью избавиться от токсичных людей в своей жизни.



В личном блоге артистка призналась, что 2025 год стал для неё временем болезненных, но необходимых расставаний.

По словам Славы, она прекратила общение не только в личной сфере, но и с друзьями, коллегами, знакомыми и даже с теми, кого когда-то искренне любила. Артистка подчеркнула, что далось это решение тяжело, однако она не жалеет о сделанном выборе.

Теперь певица уверена, что вступает в новый этап жизни без груза прошлого и готова двигаться дальше, оставив за спиной всё, что причиняло боль и лишало внутреннего спокойствия.

Софья Метелева

