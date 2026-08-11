«Очень нравится»: Фанат Бони подарил ей кровать за 11,4 млн руб
Поклонник блогера Виктории Бони подарил ей кровать за 11,4 млн руб
Известно, что житель Москвы, испытывающий взаимную симпатию к Виктории Боне, на безвозмездной основе приобрел для нее эксклюзивную кровать. Об этом 11 августа пишет «Звездач».
Стоимость спального места оценивается в 11,4 миллиона рублей. Полный комплект с сопутствующими предметами интерьера обошелся дарителю в 14,2 миллиона рублей. Сама Виктория уточнила, что мужчина не является ее бойфрендом, однако между ними существуют теплые дружеские отношения.
«Он не бойфренд мой. Просто мой друг и мне он очень нравится, я ему нравлюсь. Он живет в Москве, я живу здесь, это не имеет значения», — приводит СМИ слова собеседницы.Виктория Боня — известная телеведущая, блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». Сейчас она живет в Монако.