«Очень нравится»: Фанат Бони подарил ей кровать за 11,4 млн руб

11 августа 2026, 17:19

Поклонник блогера Виктории Бони подарил ей кровать за 11,4 млн руб

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известно, что житель Москвы, испытывающий взаимную симпатию к Виктории Боне, на безвозмездной основе приобрел для нее эксклюзивную кровать. Об этом 11 августа пишет «Звездач».





Стоимость спального места оценивается в 11,4 миллиона рублей. Полный комплект с сопутствующими предметами интерьера обошелся дарителю в 14,2 миллиона рублей. Сама Виктория уточнила, что мужчина не является ее бойфрендом, однако между ними существуют теплые дружеские отношения.





«Он не бойфренд мой. Просто мой друг и мне он очень нравится, я ему нравлюсь. Он живет в Москве, я живу здесь, это не имеет значения», — приводит СМИ слова собеседницы.