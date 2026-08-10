Сделавшая пластику у звездного хирурга Виктория Боня призвала к естественности
46-летняя Виктория Боня посоветовала женщинам принимать внешность и свой возраст
Виктория Боня, которая ранее сделала пластическую операцию у хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као, неожиданно призвала женщин отказаться от постоянной гонки за идеальной внешностью.
46-летняя телеведущая записала видео для подписчиц, в котором рассказала о важности любви к себе и принятия собственного возраста. По мнению Бони, женщинам не стоит постоянно сравнивать себя с более молодыми и привлекательными девушками.
«Всегда будут новые Вали Карнавал и всегда будут новые Анастасии Решетовы. Всегда будут моложе, красивее девочки», — объяснила телеведущая.При этом Боня подчеркнула, что желание ухаживать за собой и выглядеть лучше не является чем-то плохим. Однако, по её мнению, важно не превращать внешность в единственную ценность человека.
«Культ тела — это когда у тебя есть только тело и ничего другого. Поэтому главное — наполнять себя внутри, а также быть независимой и заниматься какими-то делами», — заявила она.Телеведущая также призвала подписчиц не воспринимать возраст как недостаток и научиться спокойнее относиться к изменениям внешности.