Сделавшая пластику у звездного хирурга Виктория Боня призвала к естественности

10 августа 2026, 14:19

46-летняя Виктория Боня посоветовала женщинам принимать внешность и свой возраст

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня, которая ранее сделала пластическую операцию у хирурга супермодели Беллы Хадид Чиа Чи Као, неожиданно призвала женщин отказаться от постоянной гонки за идеальной внешностью.





46-летняя телеведущая записала видео для подписчиц, в котором рассказала о важности любви к себе и принятия собственного возраста. По мнению Бони, женщинам не стоит постоянно сравнивать себя с более молодыми и привлекательными девушками.





«Всегда будут новые Вали Карнавал и всегда будут новые Анастасии Решетовы. Всегда будут моложе, красивее девочки», — объяснила телеведущая.

«Культ тела — это когда у тебя есть только тело и ничего другого. Поэтому главное — наполнять себя внутри, а также быть независимой и заниматься какими-то делами», — заявила она.