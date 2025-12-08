«Очень плохо говорил»: Елена Малышева рассказала о возможном аутизме у своего коллеги

08 декабря 2025, 22:07

Елена Малышева заявила, что у её коллеги Германа Гандельмана может быть аутизм

Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

В новом выпуске программы «Жить здорово!» Елена Малышева затронула тему особенностей развития и рассказала о детских чертах характера своего коллеги Германа Гандельмана.





Передача была посвящена людям с аутизмом, и в этом контексте ведущая поделилась тем, что запомнила о ранних трудностях коллеги с речью и письмом.



По словам Малышевой, в детстве Гандельман испытывал заметные сложности.





«Он очень плохо говорил, у него была дислексия, нельзя было понять, что он говорил. Мальчик очень плохо писал, у него была дисграфия. Даже когда он уже учился в институте, он писал так, что сам не мог прочесть. Мальчик был особенный», — рассказала она.