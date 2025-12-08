«Очень плохо говорил»: Елена Малышева рассказала о возможном аутизме у своего коллеги
Елена Малышева заявила, что у её коллеги Германа Гандельмана может быть аутизм
В новом выпуске программы «Жить здорово!» Елена Малышева затронула тему особенностей развития и рассказала о детских чертах характера своего коллеги Германа Гандельмана.
Передача была посвящена людям с аутизмом, и в этом контексте ведущая поделилась тем, что запомнила о ранних трудностях коллеги с речью и письмом.
По словам Малышевой, в детстве Гандельман испытывал заметные сложности.
«Он очень плохо говорил, у него была дислексия, нельзя было понять, что он говорил. Мальчик очень плохо писал, у него была дисграфия. Даже когда он уже учился в институте, он писал так, что сам не мог прочесть. Мальчик был особенный», — рассказала она.При этом она отметила, что эти особенности не мешали ему проявлять блестящие способности — выдающийся интеллект и память позволяли окружающим считать его невероятно одарённым.
Герман Гандельман поддержал её рассказ и добавил примеры из своей жизни. Он признался, что у него до сих пор есть необычные предпочтения в еде — например, он избегает продуктов красного цвета, включая супы и помидоры.