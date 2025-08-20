«По бартеру»: Пригожин рассказал о бюджете на образ Валерии для съёмок

20 августа 2025, 13:32

Пригожин сообщил, что расходы на образ Валерии для ТВ оценили в 400 тысяч рублей

Иосиф Пригожин и Валерия Перфилова (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в интервью изданию iz.ru рассказал о расходах, связанных с подготовкой артистки к телевизионным съёмкам. По его словам, минимальная сумма на эти цели составляет 400 тысяч рублей.





Как пояснил Пригожин, эти средства направляются на оплату работы целой команды специалистов, включая визажистов, стилистов, звукорежиссёров и водителя, а также на приобретение или аренду костюмов.

«Единственный в стране человек, который не берёт в аренду вещи, а покупает сам и тратит на это огромные деньги, — Филипп Киркоров. Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике», — подчеркнул продюсер.

«Сейчас появились новые люди — рилсмейкеры, которых ты возишь с собой», — рассказал продюсер.