«По бартеру»: Пригожин рассказал о бюджете на образ Валерии для съёмок
Пригожин сообщил, что расходы на образ Валерии для ТВ оценили в 400 тысяч рублей
Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в интервью изданию iz.ru рассказал о расходах, связанных с подготовкой артистки к телевизионным съёмкам. По его словам, минимальная сумма на эти цели составляет 400 тысяч рублей.
Как пояснил Пригожин, эти средства направляются на оплату работы целой команды специалистов, включая визажистов, стилистов, звукорежиссёров и водителя, а также на приобретение или аренду костюмов.
«Единственный в стране человек, который не берёт в аренду вещи, а покупает сам и тратит на это огромные деньги, — Филипп Киркоров. Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике», — подчеркнул продюсер.Что касается Валерии, Пригожин отметил, что она чаще прибегает к аренде нарядов, реже приобретая их.
«Сейчас появились новые люди — рилсмейкеры, которых ты возишь с собой», — рассказал продюсер.Пригожин отметил, что такие услуги требуют значительных вложений.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.