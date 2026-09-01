«Взрослый»: Саша Савельева показала сына на линейке 1 Сентября в День знаний — фото
Сын певицы Саши Савельевой от Кирилла Сафонова пошел в первый класс
Певица Саша Савельева поделилась с поклонниками семейным событием — её старший сын Леон пошёл в первый класс. В честь Дня знаний артистка опубликовала в личном блоге фотографии, на которых ее запечатлели вместе с наследником на фоне школы.
На одном из снимков мальчик позирует с букетом, частично закрываясь им от камеры. Ребенок родился в марте 2019 года в браке певицы с актёром Кириллом Сафоновым. На протяжении нескольких лет пара предпочитала не афишировать личную жизнь и скрывала сына от посторонних глаз, поэтому появление новых кадров вызвало особый интерес у фанатов.
«1 сентября. 1 класс. Леон понял, что он взрослый», — прокомментировала публикацию Савельева.Кроме того, недавно Савельева вызвала обсуждение в Сети, показав архивное фото, на котором она выглядит совершенно иначе, чем сейчас. Артистка призналась, что сама была шокирована увиденным, однако подчеркнула, что перемены во внешности достигнуты не за счёт пластических операций, а благодаря систематической работе над собой.
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