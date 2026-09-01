«Взрослый»: Саша Савельева показала сына на линейке 1 Сентября в День знаний — фото

01 сентября 2026, 20:08

Сын певицы Саши Савельевой от Кирилла Сафонова пошел в первый класс

Саша Савельева (Фото: Instagram*/sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева поделилась с поклонниками семейным событием — её старший сын Леон пошёл в первый класс. В честь Дня знаний артистка опубликовала в личном блоге фотографии, на которых ее запечатлели вместе с наследником на фоне школы.





На одном из снимков мальчик позирует с букетом, частично закрываясь им от камеры. Ребенок родился в марте 2019 года в браке певицы с актёром Кириллом Сафоновым. На протяжении нескольких лет пара предпочитала не афишировать личную жизнь и скрывала сына от посторонних глаз, поэтому появление новых кадров вызвало особый интерес у фанатов.





«1 сентября. 1 класс. Леон понял, что он взрослый», — прокомментировала публикацию Савельева.