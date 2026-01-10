«Оценить форму я не могу»: Тарасова высказалась о первом старте Валиевой
Тарасова надеется на успешное выступление Валиевой на ЧР по прыжкам
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что фигуристке Камиле Валиевой удастся успешно выступить на чемпионате России по прыжкам. Ее слова приводит РИА Новости.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве. Возможность участия Валиевой подтвердила Татьяна Навка.
«Я буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях ее еще не видели, поэтому оценить ее форму не могу. Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать», — сказала Тарасова.Напомним, 25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению она начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации Валиева тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.