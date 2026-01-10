Достижения.рф

«Оценить форму я не могу»: Тарасова высказалась о первом старте Валиевой

Тарасова надеется на успешное выступление Валиевой на ЧР по прыжкам
Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* / @t.a.tarasova)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что фигуристке Камиле Валиевой удастся успешно выступить на чемпионате России по прыжкам. Ее слова приводит РИА Новости.



Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве. Возможность участия Валиевой подтвердила Татьяна Навка.

«Я буду очень рада, если Камила будет выступать. На соревнованиях ее еще не видели, поэтому оценить ее форму не могу. Я очень надеюсь, что Камила будет хорошо выступать», — сказала Тарасова.
Напомним, 25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению она начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации Валиева тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0