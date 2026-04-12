«Очень странно»: Паттинсон вспомнил свой вампирский жест в «Сумерках»

12 апреля 2026, 18:20

Роберт Паттинсон спустя 18 лет посмеялся над своим жестом из «Сумерек»

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Сумерки»)

Актёр Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в саге «Сумерки», спустя почти 18 лет пересмотрел один из своих ранних экранных моментов и с юмором отнёсся к нему.





В интервью Vogue артист рассказал, что заметил деталь, которую раньше не осознавал: в сцене в школьной столовой он необычно опускается на стул, прижимая пальцы к столу.





«Я увидел одну вещь на днях, и это довольно забавно… По какой-то причине я опускаюсь на стул вот так», — поделился Паттинсон, демонстрируя жест.

«Но, оглядываясь назад спустя 18 лет, думаешь: "Хм, это очень странно"», — подчеркнул он.