«Очень страшно»: Регина Тодоренко показала живот после третьих родов

10 ноября 2025, 14:13

Регина Тодоренко честно рассказала о страхах после родов

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко, которая месяц назад в третий раз стала мамой, откровенно показала фигуру после родов и рассказала о своих переживаниях.





В соцсетях артистка призналась, что восстановление даётся нелегко, но она старается принимать изменения в теле с любовью и благодарностью.





«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму всё придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А ещё можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться!» — поделилась Регина в соцсетях.