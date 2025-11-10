«Очень страшно»: Регина Тодоренко показала живот после третьих родов
Регина Тодоренко честно рассказала о страхах после родов
Телеведущая Регина Тодоренко, которая месяц назад в третий раз стала мамой, откровенно показала фигуру после родов и рассказала о своих переживаниях.
В соцсетях артистка призналась, что восстановление даётся нелегко, но она старается принимать изменения в теле с любовью и благодарностью.
«Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму всё придет нескоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А ещё можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться!» — поделилась Регина в соцсетях.Звезда отметила, что не стесняется показывать себя без ретуши, несмотря на критику в сети. Подписчики поддержали телеведущую, отметив её искренность и уверенность.