«Очень уважал всегда»: Гуф обратился к жене погибшего в аварии основателя Krec*
Рэпер Гуф обратился к жене погибшего в аварии основателя Krec* Бровкова*
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выразил соболезнования вдове основателя группы Krec* Артёма Бровкова* (Фьюза*), погибшего в ДТП в начале апреля.
Напомним, 46-летний Артём Бровков* скончался 1 апреля из-за травм, полученных в серьёзной аварии. По словам жены почившего, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
«Земля пухом. Я очень уважал Артёма всегда. Хоть он меня и недолюбливал. Я в тот день, когда это произошло, хоронил лучшего друга. Фьюз — маэстро», — написал Гуф в запрещенной соцсети.
Валентина Бровкова в ответ выразила соболезнования Гуфу и добавила, что не может подтвердить его слова о неприязни со стороны супруга.